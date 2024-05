BBVA demana l'autorització a la CNMV per llançar l'OPA sobre Sabadell

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

BBVA ha presentat aquest divendres davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la sol·licitud d'autorització de l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell que havia anunciat fa unes dues setmanes, segons ha informat.

Es tracta de la primera autorització que BBVA ha presentat, donant inici així al calendari per llançar l'OPA de caràcter hostil. L'operació també requereix del vistiplau del Banc Central Europeu (BCE) i de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), autoritzacions que BBVA encara no hauria sol·licitat, segons han informat fonts de l'entitat a Europa Press.

D'acord amb el document presentat aquest divendres davant del supervisor borsari, BBVA notificarà la concentració econòmica resultant de l'oferta a les autoritats de defensa de la competència a França i el Marroc, per les oficines que Sabadell té a París i Casablanca. No obstant això, l'oferta no ha quedat subjecta a la condició d'obtenció de les seves autoritzacions.

L'oferta es dirigirà a un total de 5.440.221.447 accions ordinàries de Banc Sabadell, de 0,125 euros de valor nominal cadascuna, totes elles pertanyents a una mateixa i única classe i sèrie.

Segons els temps que marca la llei, la CNMV disposa ara d'un termini de set dies hàbils a explicar des d'avui per admetre a tràmit aquesta sol·licitud. En cas que no es pronunciï, s'entendrà que ha estat admesa.

El fullet final de l'OPA, encara que s'ha adjuntat en aquesta sol·licitud, no es farà públic fins que la CNMV decideixi aprovar, si és que ho fa, l'operació. Això s'estima que tindrà un termini màxim d'uns sis mesos.

Així mateix, l'OPA requereix de l'autorització del BCE per al control de les filials a l'estranger de Sabadell: TSB, les filials a Mèxic, dues filials a Bahames i una a Cuba.

També necessita el vistiplau de la CNMV per adquirir el control indirecte de Sabadell Securities USA, un 'broker dealer' filial de Sabadell a Estats Units; així com del Banc Central del Marroc en relació amb el control indirecte en la sucursal que Sabadell té a Casablanca.

Després d'una anàlisi, BBVA ha conclòs que no necessita l'autorització de la Reserva Federal d'Estats Units ni del Departament de Serveis Financers de l'Estat de Nova York o l'Oficina de Regulació Financera de Florida.

BBVA també indica que presentarà davant de la CNMV documentació "acreditativa" que té garanties suficients per fer front a l'oferta. Per a això, BBVA ha decidit convocar una junta general d'accionistes per decidir sobre l'emissió de noves accions per poder realitzar el bescanvi pels títols de Sabadell.

El passat 9 de maig, BBVA va decidir llançar una OPA hostil sobre el 100% de les accions de Banc Sabadell després del rebuig del consell d'aquesta entitat a una proposta de caràcter amistós.

BBVA ofereix als accionistes de Sabadell un bescanvi d'un títol nou per cada 4,83 de Sabadell, la mateixa oferta que havia proposat la setmana passada al consell d'administració de l'entitat catalana, la qual cosa constituïa una prima del 30% sobre el preu de tancament d'ambdues entitats del passat 29 d'abril.

Els accionistes de Banc Sabadell tindran un 16% de participació en l'entitat resultant. El preu equivalent de la contraprestació en efectiu és de 2,12 euros per acció de l'entitat d'origen català.

BBVA preveu que el tancament de l'operació es dugui a terme en un període d'entre sis i vuit mesos, una vegada rebi les autoritzacions necessàries.