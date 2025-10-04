AMP2.- Agro.- Girona registra el primer cas de Dermatosis Nodular Contagiosa de boví a Espanya

La Generalitat afirma que es pot seguir menjant la carn i derivats "amb total garantia"
GIRONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El Laboratori Central de Veterinària d'Algete (Madrid) va confirmar divendres el primer focus a Espanya de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en una explotació de bestiar boví a la comarca de l'Alt Empordà (Girona), ha anunciat la Generalitat.
És el primer que es detecta a la península Ibèrica després que a França ja se n'hagin notificat 67 focus i a Itàlia 47, informa aquest dissabte el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en un comunicat.
Aquest dissabte, el conseller Òscar Ordeig ha encapçalat el Comitè de Crisi i Seguiment d'Emergència Sanitària, amb el sector i els directors dels Serveis Territorials d'Interior i Salut del Govern a Girona, i després n'ha informat en una roda de premsa.
Divendres, la secretària general d'Agricultura, Cristina Massot, es va reunir amb els principals representants del sector agrari per explicar-los l'abast de la malaltia i les mesures de contingència.
Davant d'aquesta confirmació i d'acord amb la normativa europea, el Departament ha activat els protocols i mesures immediates en l'explotació afectada i la resta de controls de les zones entorn del focus confirmat.
SENSE AMENAÇA PER A LA SALUT HUMANA
Aquesta malaltia afecta al bestiar boví i no es transmet a les persones ni per contagi ni a través del consum dels seus productes i derivats: "Es pot continuar consumint amb total garantia sanitària la carn i aliments derivats com la llet o formatges", afirma el Govern.
El contagi és només per contacte directe entre animals i indirecte i de forma molt efectiva per mosques, paparres i tàvecs, que poden propagar la malaltia a explotacions properes.
SACRIFIQUEN 123 CAPS DE BESTIAR
Ordeig ha dit que aquest dissabte se sacrifiquen 123 caps de bestiar de l'explotació afectada i s'han activat les mesures previstes en el Pla de contingència per erradicar la malaltia, i ha assegurat que actuen amb màxima celeritat per minimitzar els riscos del sector.
També ha dit que el Departament ha aplicat ràpidament les mesures a l'explotació afectada, segons el reglament europeu: el sacrifici de tots els animals afectats i els susceptibles, la destrucció de productes relacionats (com llet, pells, escombraries o pinso), la neteja, la desinfecció de les instal·lacions i vehicles de l'explotació, i control estricte d'entrades i sortides de persones, vehicles i materials.
ZONA DE RESTRICCIÓ
La Generalitat ha activat totes les mesures de restricció establint una Zona de protecció (ZP) de 20 quilòmetres al voltant del focus (mesura mantindrà un mínim de 28 dies sempre que no hi hagi nous casos) i una Zona de vigilància (ZV) de 30 quilòmetres més a partir de la Zona de protecció: en total, 50 al voltant del focus que es mantindrà 17 dies més si no hi ha nous casos (en total 45 dies).
També s'ha decretat l'activació immediata de la prohibició de moviments d'animals i controls clínics sistemàtics.
IMMOBILITZACIONS
S'han immobilitzat les 800 explotacions i 93.000 caps de bestiar que hi ha en aquest radi i s'han començat les inspeccions veterinàries per saber quina és la seva situació sanitària.
Mentrestant s'estudia la traçabilitat d'aquesta explotació, d'origen i destí dels animals, productes i vehicles, i s'apliquen "els màxims controls veterinaris per a prevenir i detectar altres possibles casos", assegura el Govern.
EXPORTACIONS
En declarar-se el focus, les exportacions d'animals bovins vius d'arreu d'Espanya "poden quedar bloquejades", i dependrà del Ministeri.
Dins de la Unió Europea, fora dels 50 quilòmetres d'immobilització el bestiar es pot moure en condicions normals.
"NO ES TRANSMET A LES PERSONES"
El contagi és només per contacte directe entre animals, i indirecte i de forma molt efectiva per mosques, paparres i tàvecs, que poden propagar la malaltia a explotacions pròximes.
El secretari de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat, Esteve Fernández, ha remarcat que aquesta malaltia no afecta a la salut pública perquè no és transmissible als humans, tal com s'assegura des de diferents organismes europeus, afegeix.
"Estem davant d'un problema de sanitat animal i es mantenen les màximes garanties de seguretat alimentària", ha dit, i ha explicat que els mecanismes de seguretat alimentària a Catalunya, des de la granja fins a la taula, són completament segurs i la ciutadania pot continuar consumint carn, llet i els seus derivats.
"TRANSPARÈNCIA" DELS AFECTATS
El conseller Ordeig ha agraït "la professionalitat, transparència dels tècnics i propietaris de l'explotació afectada", amb els qui s'ha reunit al matí.
"Aquests casos ens demostren que els programes de vigilància sanitària animal del Departament funcionen", i també que les empreses estan compromeses plenament amb la qualitat i la seguretat del que produeixen", ha dit.
Ha defensat que és "un sector madur i valent que avança cada dia per a complir amb els estàndards més exigents" en seguretat alimentària, benestar animal i sanitat animal.