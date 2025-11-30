La Generalitat demana el desplegament de la UME davant del brot de pesta porcina africana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informat aquest diumenge que el Govern ha demanat el desplegament de la unitat de control cinegètic de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per controlar el brot de pesta porcina africana (PPA) a l'àrea de Collserola (Barcelona).
En declaracions des del Departament a Lleida, ha explicat que està previst que els efectius de la UME s'incorporin aquest dilluns per ajudar en les tasques de control cinegètic que ja s'estan duent a terme: "Les primeres informacions ens diuen que demà els podem tenir aquí", ha dit sobre l'arribada de la UME.
També ha dit que s'han trobat més animals morts, tots ells en el radi de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), encara que no ha especificat la xifra.
En aquesta línia, ha defensat treballar de manera "ràpida i coordinada" mobilitzant tots els recursos disponibles i ha destacat la importància d'augmentar els efectius i augmentar els experts, textualment.
NO ANAR A ZONES RESTRINGIDES
També ha insistit en la prohibició d'acudir a les zones restringides del parc de Collserola, ha demanat col·laboració ciutadana i ha dit que hi haurà "tolerància zero" amb aquells que no compleixin les normes, que seran sancionats si incompleixen les mesures.
"Aquells que posin en risc les actuacions de control cinegético o la propagació tindran conseqüències", ha advertit, i ha recordat la necessitat de trucar al 112 si algú troba animals morts, davant d'una situació que ha qualificat de crisi sanitària.
CONTROLS EN GRANGES
Preguntat pels controls fets en les granges que estan en el radi de 20 quilòmetres del punt on s'ha detectat el brot, ha respost que ja s'han fet analítiques als porcs de les 39 granges d'aquest àrea, en menys de 48 hores, i són "tots negatius".
Ha dit que és una malaltia que només està afectant a porcs senglars salvatges i ha insistit que el que passi en les properes hores en el radi de control "és vital".
També ha destacat que a la zona afectada "hi ha molta carretera" que, diu, actua com a barrera evitant que els porcs senglars puguin moure's de zona.
POSITIUS
Sobre els casos positius detectats fins ara, considera important no fer "balls de xifres" perquè la Comissió Europea ha de rebre la notificació oficial, així com els 100 països de fora de la UE als quals s'exporten productes porcins, i ha remarcat que la xifra oficial ha d'oferir-la el laboratori central del Ministeri d'Agricultura.
Així, veu com una "bona notícia" que el focus estigui en un radi molt concret, i ha afegit que s'estan usant tanques, repel·lents i gàbies perquè els jabalís no abandonin la zona.
A més, ha informat que també s'estan fent batudes fora del radi afectat: "Hem demanat a tots els caçadors que ajudin a rebaixar la densitat de porcs senglars".
SITUACIÓ DEL SECTOR
Sobre els efectes que aquest brot pot tenir en el sector ha afirmat que Catalunya és "segurament el país del món amb unes garanties de professionalitat i de modernització de les granges" que donen més certeses per sortir d'aquesta crisi.
En aquest sentit, ha defensat la coordinació entre administracions i amb el sector: "Ens hem estat reunint diàriament amb el comitè de crisi de la Generalitat, ens reunim diàriament amb els tècnics del Ministeri i anem informant a la Comissió Europea a través del Ministeri".
També ha expressat el seu "agraïment a la gran professionalitat, a la mà estesa" que ha demostrat el sector porcí, i, preguntat per possibles ajudes que pugui desplegar el Govern, ha respost que ara és prematur --textualment -- però que s'avaluaran els perjudicis econòmics per determinar les ajudes.