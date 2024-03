Zapatero: les eleccions catalanes són les "més importants dels últims 25 anys" a Espanya

Espera que la resta de partits deixin governar a Illa si guanya les eleccions



BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern espanyol i exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat aquest divendres que les eleccions catalans del 12 de maig són les "més importants dels últims 25 anys a Catalunya i Espanya" perquè assegura que obriran una etapa definitiva.

Ha afirmat que aquests comicis són una "immensa oportunitat per obrir una etapa definitiva de convivència", ha dit en la seva intervenció en l'obertura del 15 Congrés del PSC, que se celebra des d'aquest divendres fins al diumenge a Barcelona.

També ha augurat una victòria del primer secretari del PSC, Salvador Illa, al que ja s'ha referit com a candidat: "Un temps de serenitat, d'assossec què bé li vindrà a Catalunya!".

En aquest sentit, ha demanat a la resta de les forces polítiques de Catalunya que "acceptin esportivament la victòria de Salvador Illa".

Ha assegurat que veu aquestes eleccions com un moment per "superar l'error i desterrar el rancor", i per reivindicar el que representa el catalanisme.

UN LÍDER AMB "SENTIT COMÚ"

D'Illa ha destacat la seva prudència, serenitat, lleialtat i sentit comú: "Ja ho vaig dir fa temps: Salvador Illa era el polític revelació dels últims 10-15 anys en la política espanyola".

Ha celebrat la seva capacitat de diàleg i que sigui un líder que no desqualifiqui, i ha dit que el PP i la dreta haurien de "prendre nota".

"Quan veieu a un líder polític en l'oposició que només sap criticar, desqualificar, dir sempre que no, que no ajuda mai, que no arriba a acords, aquí no hi ha líder polític: hi ha una altra cosa", i ha destacat que Illa arribi a acords amb el Govern, com els Pressupostos.