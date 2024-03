AMP.- Zapatero afirma que la Llei d'Amnistia passarà a la història com "un abans i un després"

Anima al PP i a la dreta a acosatar-se "en els grans temes, a sentir de debò el patriotisme"



BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern espanyol i exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmat que la Llei d'Amnistia entrarà "a les pàgines de la història com un abans i un després, com una gran lliçó democràtica".

Ha defensat que aquesta llei plasma "el millor esperit de la Constitució", com la concòrdia i la reconciliació, ha dit en la seva intervenció en l'obertura del 15 Congrés del PSC, que se celebra des d'aquest divendres fins al diumenge a Barcelona.

"Mai hem cregut que el dret penal pugui substituir a la política. I com més dret penal, més temps la política trigarà a aconseguir els objectius de la democràcia, de la reconciliació", ha argumentat.

Per a Zapatero, la Llei d'Amnistia busca la igualtat de condicions perquè "ningú pugui dir que perquè defensa unes o altres idees està en desigualtat de condicions", i ha compartit el seu convenciment absolut amb la idoneïtat de la norma.

Ha sostingut que la democràcia és un tornar a començar sempre on no hi ha límit per a la generositat ni per a la capacitat d'incloure: "Les millors democràcies són les que estan sempre disposades a reconciliar i a defensar a ultrança els drets de la minoria i dels quals se senten diferents".

"VIATGE A CAP PART"

Ha recordat l'1-O, en 2017, com el viatge "a ninguna part de l'independentisme" i com la pitjor crisi que ha viscut Espanya, però ha apuntat que el PSOE, el llavors líder de l'oposició en el Congrés, Pedro Sánchez, i el PSC van recolzar l'aplicació del 155 per fer que la situació tornés a la seva llera, encara que governés el PP.

Zapatero també ha rememorat el pacte d'Estat contra ETA que va signar amb l'expresident del Govern espanyol José María Aznar (PP), i ha destacat que els socialistes van ajudar contra el terrorisme.

"Em reconeixereu que vaig tenir bastant mèrit per pactar amb Aznar", ha ironitzat, i ha lamentat que el suport que ell va brindar al PP no el va obtenir quan ell va ser president.

Per això, ha ratllat de descoratjador que ara els populars i la dreta no vegin amb bons ulls la Llei d'Amnistia i els ha instat a "acostar-se en els grans temes, a sentir de debò el patriotisme, el patriotisme democràtic i el patriotisme de la pluralitat".