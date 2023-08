Vilagrà planteja l'amnistia com a "línia vermella" per pactar amb el PSOE

Alerta sobre l'augment de la presència de la dreta: "Ens volen encerclar"



GIRONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha plantejat aquest dimecres l'amnistia com a "línia vermella" per pactar amb el PSOE en la investidura.

Ho ha dit durant l'acte de clausura de la 55 edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prades (França), i ha afegit que l'objectiu de l'amnistia és el que tenen "sobre la taula en aquests moments".

Vilagrà ha assenyalat que no cal desviar-se "ni un mil·límetre de l'objectiu de la independència".

En aquest sentit, ha apel·lat a treballar "coordinadament les forces independentistes amb objectius ambiciosos".

Vilagrà també ha manifestat l'objectiu de "millorar la vida de la ciutadania", amb exemples com els serveis de Rodalies o el Corredor Mediterrani.

AUGE DE L'"EXTREMA DRETA"

La consellera ha destacat l'objectiu d'impulsar el català en àmbits com l'audiovisual, les xarxes socials, educació i "ara també al Congrés dels Diputats, a Europa i on faci falta".

Ha definit Catalunya com un "bastió de drets i llibertats" i ha apostat per defensar, textualment, les institucions, la llengua i la sobirania.

Ha dit que "l'extrema dreta pretén fer retrocedir en llibertats, en justícia social i és arreu".

"Ens volen encerclar", ha declarat, i ha afegit que cada vegada està més present, referint-se a l'augment de presència de partits de dretes en les institucions de territoris propers a Catalunya: Illes Balears per l'est, Comunitat Valenciana pel sud i Franja d'Aragó per l'oest.

"També una referència a la Catalunya Nord i la censura judicial per parlar català en els plens dels ajuntaments", ha dit.