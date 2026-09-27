Vega (CUP) afirma que "no és responsable per a ningú" que el PSC continuï governant Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Situa l'habitatge, el cost de la vida i el turisme com a prioritats
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
La diputada de la CUP al Parlament i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Laure Vega, ha afirmat que "no és responsable per a ningú" que el PSC continuï governant Barcelona, i ha afegit que no formaran govern amb el PSC perquè és causant del que passa a la ciutat.
Així s'ha expressat en una entrevista concedida a 'Vilaweb' recollida per Europa Press aquest diumenge en la qual ha dit que han de "poder disputar el vot al PSC".
Sobre l'estratègia de la CUP i la possibilitat que participin al govern de la ciutat després de les properes eleccions municipals ha exposat que quan tinguin representació per poder "fer fora" a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i fer que no governi la dreta estaran disposats a assumir responsabilitats de govern, cosa que, diu, ha passat, per exemple, a Girona.
PRIORITATS
Preguntada per les principals preocupacions de la CUP a Barcelona ha apuntat que tenen a veure amb el "model de la marca Barcelona", que es pot encarnar en l'habitatge, el cost de la vida i el turisme, i ha defensat que s'ha de poder viure a Barcelona i que aquells que han hagut de marxar puguin tornar.
Ha sostingut que el primer que farien en el primer dia de govern al capdavant de la ciutat és assegurar que es compleixen totes les lleis que ja existeixen a Barcelona referent al topall de preus al lloguer i les multes per qüestions de drets lingüístics, entre altres.
"PROCÉS D'OBERTURA"
Sobre per què la CUP no va aconseguir entrar al consistori en les passades eleccions municipals ha destacat que el partit havia quedat apartat pels moviments socials i els representants veïnals, per la qual cosa ara hi ha hagut un "procés d'obertura".
"La situació d'ara no és la mateixa. Quan fa uns anys la CUP deia que s'havia de limitar la quantitat d'habitatge que es podia tenir i que no es podia especular, semblàvem uns boigs. Ara, en canvi, tenen percentatges altíssims d'acceptació", ha resolt.