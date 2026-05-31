Urtasun veu una operació per derrocar al Govern central però que "no pot ser excusa" per al PSOE

Diu que la solució als problemes del PSOE no és lliurar el govern al PP
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 31 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura del Govern d'Espanya, Ernest Urtasun, ha afirmat que si que existeix una operació per derrocar al Govern, però ha dit que això "no pot ser excusa" perquè el PSOE no afronti informacions que considera greus.
Ho ha dit aquest diumenge en un acte organitzat pels Comuns al Prat de Llobregat (Barcelona), juntament amb la presidenta en el Parlament del partit, Jéssica Albiach, l'alcaldessa de El Prat de Llobregat, Alba Bou, i els coordinadors al Baix Llobregat Sílvia López i Albert Guasch.
Ha afirmat que no poden mirar cap a un altre costat en dir que tot és 'lawfare' i que el partit ha d'assumir responsabilitats, i ha advocat per escapar de la idea que no existeix la corrupció zero: "Nosaltres som un espai polític en el qual ningú ha ficat la mà en la caixa, on no hi ha hagut cap cas de corrupció i som un exemple, els Comuns, que clar que existeix la corrupció zero".
Sobre una possible moció de censura al Govern, ha dit que no acceptaran lliçons del Partit Popular, i, afegeix, que la solució als problemes del PSOE no és lliurar-los el govern als populars perquè "mai el partit de la Gürtel serà la solució de res".
Ha defensat que des dels Comuns no permetran que els votants progressistes hagin de triar entre resignar-se a un govern del Partit Popular i Vox o estar desencantats de la política per culpa dels casos que afecten al PSOE: "Hi ha un espai polític que es farà càrrec de seguir empenyent Catalunya i Espanya cap al progressisme", ha dit.
ALBIACH
Albiach, per la seva banda, ha afirmat que hi ha molta gent progressista que està passant uns "dies difícils" i de decepció després dels últims casos que han afectat al PSOE.
"L'alternativa a la decepció no és el cinisme i no és la desmobilització. L'alternativa no és Aznar, no és Feijóo i no és Abascal", ha defensat, en referència a l'ex i actual líders del PP i al líder de Vox.