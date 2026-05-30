Urtasun exigeix al PSOE que Ferraz "no segueixi sent un llast per a la majoria progressista"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Bustinduy critica els "corruptes per trair la voluntat popular"
BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigit al PSOE que el carrer Ferraz, on es troba la seu del partit, "no segueixi sent un llast per a la majoria progressista" a Espanya, després de l'entrada d'agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu nacional del PSOE en el marc d'una investigació de l'Audiència Nacional en el denominat 'cas Leire Díez'
Així s'ha expressat durant la seva intervenció en l'acte conjunt celebrat per Comuns, IU, Moviment Sumar i Más Madrid aquest dissabte a Barcelona sota el lema 'Un pas endavant', en el qual han participat la ministra de Sanitat, Mónica García; el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el coordinador federal d'IU, Antonio Maíllo; la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández i el coportaveu dels Comuns i diputat de Sumar, Gerardo Pisarello.
Urtasun ha dit que les informacions aparegudes són greus i mereixen una resposta i accions contundents: "Cal donar la cara, cal prendre decisions valentes", ha reclamat el ministre, i ha afegit que la idea que la corrupció zero no existeix --cosa que, afirma, ha escoltat en boca de dirigents socialistes-- és una idea que causa un dany immens a les institucions i la política.
El ministre ha reconegut que aquest és un moment delicat per a la legislatura, després d'una setmana en què també s'ha conegut la imputació de l'expresident del Govern, José Luís Rodríguez Zapatero, per la seva presumpta implicació en el 'cas Plus ultra' i ha reivindicat que ells representen un espai polític "net, que es fa càrrec de les urgències del país".
Ha afegit que tothom pot ser conscient que hi ha una "operació política per enderrocar el Govern", però ha recordat al PSOE que això no pot servir com a excusa davant de les informacions aparegudes.
D'altra banda, ha assenyalat a PP i Vox i ha dit que no acceptaran "cap lliçó" per part seva, ja que van votar en contra de la creació d'una oficina anticorrupció i, assegura, la corrupció ha estat un modus operandi del PP.
PABLO BUSTINDUY
Per la seva banda, Bustinduy ha cridat a l'esquerra a resistir davant d'un intent de desmoralització i ha carregat contra la corrupció: "Maleïts siguin els corruptes per trair la voluntat popular, siguin d'on siguin, es diguin com es diguin".
"No es pot trair el mandat de la democràcia i de la voluntat popular per servir els seus propis interessos en lloc dels interessos de la gent treballadora", ha prosseguit.
El ministre s'ha dirigit al PSOE i ha assegurat que hi ha una operació per derrocar aquest Govern, "però això no és excusa per determinats comportaments", i ha demanat exemplaritat i transparència per sortir d'aquesta situació.
Ha assegurat que les forces d'aquest espai han estat perseguides, però ha defensat l'absència de casos de corrupció: "Perseguits, injuriats i ni un cas de corrupció de l'Ajuntament més petit al Govern de l'Estat", ha apuntat.
MÓNICA GARCÍA
La ministra de Sanitat també s'ha referit als presumptes casos de corrupció del PSOE i ha defensat que no totes les forces polítiques són iguals: "Sabem que l'operació 'el que pugui fer que faci' ha trepitjat l'accelerador, però això no és excusa, no és cap excusa per no demanar explicacions i per mirar cap a un altre costat amb comportaments que són absolutament inadmissibles per a l'esquerra", ha afirmat.
Així, ha dit que no van a triar entre una cosa i l'altra i que van a oposar-se d'igual manera a "els intents de 'lawfare'" i als corruptes.
"Estem impol·luts, no, no som el mateix, no hem vingut a la política a fer negoci, no hem vingut a la política a aconseguir favors", ha defensat, i ha remarcat que no acceptaran lliçons dels partits de la dreta, recordant casos com Kitchen i Gürtel que han afectat al PP.
ANTONIO MAÍLLO
D'altra banda, Maíllo ha assegurat que existeix una operació d'enderrocament contra el Govern i que, davant d'això es tracta de contestar amb lleis: "Ens arremanguem, Partit Socialista? Sí o no? Nosaltres diem que sí. La pilota queda a la teulada de qui ha de decidir si es fan reformes estructurals o no", ha etzibat.
Parlant de les investigacions sobre Zapatero, Maíllo ha explicat que Sánchez "haurà d'explicar per què un expresident que pot viure molt bé amb la indemnització que es fa des de l'Estat, es dedica a no sé què d'impremtes digitals que facturen milers d'euros", al·legant que és l'única manera de seguir endavant.
El coordinador d'IU també ha assenyalat que "el Partit Socialista ha de netejar la seva casa, ha de prendre mesures contundents i ha d'explicar a la societat el que ha passat".
LARA HERNÁNDEZ
Hernández ha instat al president del Govern, Pedro Sánchez, a donar explicacions, així com també ha demanat "cuidar aquest Govern de coalició progressista, cuidar sobretot la democràcia" i cuidar Espanya.
També ha reivindicat que la corrupció zero existeix, però que perquè no succeeixi "has de tenir la casa molt neta, molt ordenada, i has de saber per què has vingut a fer política".
A més, ha defensat els drets de la ciutadania, assegurant que "ni el poble progressista ni aquesta democràcia l'hi mereixen".
GERARDO PISARELLO
Pisarello també s'ha referit al context actual i a les crítiques al 'lawfare' i ha preguntat "on estava el Partit Socialista quan fregien a querelles a Barcelona en Comú".
En aquest sentit, ha dit que no fan aquestes preguntes des del "revengisme" sinó perquè hi ha moltes explicacions pendents.