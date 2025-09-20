AMP.- Turull (Junts) veu "anticatalanisme" en què Podemos vegi racista la proposta sobre immigració

Creu que els quin critiquen el rebuig a reduir la jornada laboral no saben gestionar un negoci
GIRONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha titllat d' "anticatalanisme" que partits com Podemos vegin racista el text sobre la delegació de competències d'immigració a Catalunya que el Congrés votarà la setmana vinent.
"Si alguna cosa demostra el debat sobre aquest traspàs de competències en immigració és que la catalanofòbia és un fet transversal", ha lamentat aquest dissabte durant el Consell Nacional del partit a Figueres (Girona).
Turull ha criticat directament Podemos per acusar-los de racistes, ha dit; ha assegurat que "ni les pitjors clavegueres de l'Estat es van atrevir" a dir una cosa així contra Junts, i ha afegit que el problema és qui demana els traspassos i des d'on es demanen: des de Catalunya.
"O no s'han llegit la llei o no coneixen Catalunya, ni els valors de sempre del catalanisme polític", i ha afegit que Podemos comparteix model territorial amb Vox i PP.
REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL
També s'ha referit a la negativa de Junts a aprovar en el Congrés la reducció de la jornada laboral, afirmant que els qui critiquen Junts no tenen "ni idea del que és tirar endavant un negoci".
"Nosaltres estem a favor que hi hagi més temps per conciliar", però ha assegurat que la proposta no demostrava coneixement del teixit productiu de Catalunya.
Ha advertit que els petits emprenedors i autònoms, "que també són classe treballadora", se senten sols i farts que cada vegada es pagui més a canvi de menys, i ha defensat centrar el debat en sous dignes i adaptats al nivell de vida de Catalunya.
CRÍTIQUES A ILLA
Quant al president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat una "estratègia desnacionalitzadora i anestesiadora" del seu Govern.
Creu que "la desconfiança i la frustració han fet niu" a Catalunya, per la qual cosa augura que Junts serà el focus de moltes pressions en aquest cicle polític.
"EL PODER PEL PODER"
Ha assegurat que Junts no vol "el poder pel poder" que veu en altres partits, sinó governar per servir més i millor als catalans.
Així, ha criticat que no hagi Pressupostos ni a Barcelona ni a Catalunya ni a Espanya: "No hi ha projecte de país".
DEFENSA DE LA LLENGUA
També s'ha referit a la situació de la llengua catalana, que ha definit com el nervi de la nació, i ha lamentat que estigui sent atacada "a tot arreu".
"Aquesta batalla mai la donarem per perduda i la defensarem des de totes les trinxeres, des de l'escola fins a Europa", ha dit, i ha recordat que es va aconseguir parlar en català en el Congrés.