Turull defensa que Junts deixés el Govern i pregunta de què li va servir a ERC "tant poder"

"Poder per a què? Desgraciadament aquesta pregunta no se l'han fet altres i ara estan on estan"

CALELLA (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat aquest divendres decisions com la sortida del partit del Govern que liderava ERC en l'anterior legislatura i els ha preguntat: "De què els ha servit a alguns tenir tant poder?"

"En què s'ha beneficiat Catalunya? Al servei de què i de qui han posat tantes i doloroses renúncies? Quants dels que llavors, fa menys de dos anys, els hi miraven amb un punt d'enveja i admiració es canviarien ara per ells? Crec que ningú", ha sostingut en la seva intervenció per presentar l'informe de gestió en el primer dia del congrés que Junts celebra a Calella (Barcelona).

Segons Turull, el partit està més fort que mai gràcies a no haver caigut "en els cants de sirena" que, al seu judici, els volien dòcils, fent referència a l'etapa en què van compartir Govern amb ERC i la posterior decisió que van prendre de sortir.

És més, ha apuntat que la vocació de govern de Junts es va voler utilitzar per part d'alguns, en al·lusió implícita als republicans, per dirigir a Catalunya cap a "la resignació, i qui sap si cap a la rendició".

Malgrat admetre que no va ser fàcil prendre la decisió de sortir de l'Executiu català que encapçalava Pere Aragonès, ha reivindicat que ho van fer sense trencar-se per dins: "No ens ha passat perquè nosaltres l'exercici del poder ho hem acompanyat d'una pregunta que uns altres sembla que ja han oblidat. Poder para què? Desgraciadament aquesta pregunta se l'han fet altres i ara estan on estan".

Per Turull, Junts ara és un partit més fort, organitzat, actiu i amb més implantació territorial, i ha assegurat que el congrés és la millor resposta a qui pensaven que no tindrien futur, que renunciarien als seus objectius o que s'acomodarien com, al seu judici, han fet altres "en el discurs de la resignació".

ASSOLIMENTS

Així, ha reivindicat que són la primera força independentista en el Parlament, la que té més alcaldies a Catalunya (334), i que podrien haver tingut les presidències d'altres diputacions, més enllà de la de Girona.

"No us explicaré jo el motiu pel qual no les tenim. Ja va haver-hi una altra secretària general que va explicar perquè no les vam tenir, i fins a aquí puc llegir", ha dit en referència a la republicana Marta Rovira.

En el repàs de l'informe de gestió, ha explicat la situació del partit després d'afrontar quatre convocatòries electorals en els últims dos anys, i ha situat com a assoliments de Junts el paper que juguen a Madrid amb Miriam Nogueras al capdavant, l'acord de Brussel·les amb el PSOE i el mediador internacional, entre altres qüestions.

AMNISTIA

També ha reivindicat el treball polític que va fer possible l'aprovació de la Llei d'Amnistia, una norma que considera que hauria de beneficiar a tots els afectats i que lamenta que no ho faci per determinats jutges.

A més, ha reconegut que el camí cap a la independència no ha estat ni serà senzill perquè, en la seva opinió, té molts enemics: "I són enemics disposats a fer el que convingui per impedir que avancem, a utilitzar les clavegueres de l'Estat sense escrúpols i a pervertir la justícia fins al vòmit".

Amb 6.374 afiliats actualment, Turull ha erigit el congrés com el punt de partida per reconstruir-se, recuperar la confiança i per "guanyar, però no per tenir el poder pel poder, sinó per poder fer un país millor i poder fer la independència de Catalunya".

A BORRÀS

A l'inici de la seva intervenció, el secretari general ha tingut unes paraules d'agraïment per a la fins ara presidenta de Junts, Laura Borràs, càrrec que recuperarà l'ex-president de la Generalitat Carles Puigdemont en aquest congrés.

"Gràcies per la teva lluita, per la teva determinació i per la teva generositat", ha afirmat Turull sobre Borràs, que després del conclave es posarà al capdavant de la nova fundació del partit.