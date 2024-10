Turull afirma que Junts no està "casat amb ningú" al Congrés i reivindica la DUI de 2017

Defensa la unilateralitat "quan no hi ha una altra via"

CALELLA (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest diumenge al PSOE que el partit no està "casat amb ningú" al Congrés i ha reivindicat la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) del 27 d'octubre de 2017 en el Parlament, de la qual aquest diumenge es compleixen 7 anys.

"Ho ha de tenir clar, per començar, el PSOE si no compleix amb els seus acords i es pensa que nosaltres ens acabarem arrugant en la defensa dels interessos de Catalunya al Congrés", ha expressat en el seu discurs de clausura del congrés de Junts, en què ha estat reelegit com a secretari general.

Turull ha reivindicat la validesa de la DUI, ha expressat el compromís de Junts per fer efectiu allò que van votar els catalans l'1-O i ha defensat la unilateralitat "quan no hi ha una altra via".

EL MOMENT MÉS EMOCIONANT

També ha recordat la DUI del 27 d'octubre de 2017 com un dels moments més emocionants de la seva vida, però que, alhora, va tenir "les pitjors conseqüències", en referència a la seva posterior entrada a la presó per l'1-O.

"Depèn de nosaltres que el país planti cara a la repressió i els exiliats puguin tornar definitivament a casa. Depèn de nosaltres que acabem aquesta feina que comencem a l'octubre de 2017, depèn de nosaltres que torni la millor Catalunya", ha afirmat.

ALTERNATIVA Al "TRIPARTIT DE FACTO"

Ha assegurat que d'aquest congrés surt un Junts consolidat al que li toca demostrar que és alternativa davant del "tripartit de facto", en una al·lusió implícita a PSC, ERC i Comuns.

"Ara ens toca demostrar que som l'alternativa, avui ha de ser el primer dia de la represa, acaba el congrés de Junts i comença l'ofensiva per Catalunya", ha afegit.

PARAR L'ABÚS FISCAL

En l'àmbit sectorial, ha defensat una solució "catalana" per a la immigració i ha afirmat que Junts vol representar a les classes mitjanes i a les empreses cansades de la burocràcia, i ha remarcat textualment que són els que han dit prou a l'abús fiscal a Catalunya.

A la clausura del congrés han assistit el president del grup d'ERC en el Parlament, Josep Maria Jové; el secretari de Política Municipal del PSC, Joaquín Fernández; el president d'Òmnium, Xavier Antich, i la vicepresidenta de l'ANC, Noemí Zafra.

També han acudit el president del PNB, Andoni Ortuzar; el diputat d'EH Bildu en el Congrés Jon Iñarritu; el membre de l'executiva del BNG Rubén Cela; l'expresident de la Generalitat, Artur Mas; i l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert.

A ells s'han sumat la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó; el president de la FCM, David Boti; el vicepresident de l'AMI, Salvador Coll; el president de Pimec, Antoni Cañete; Benet Maimí (Foment del Treball); el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros; la membre de CC.OO. Michela Albarello, Marc Surt-los (Intersindical) i Joan Caball (Unió de Pagesos).