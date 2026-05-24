Tellado (PP) afirma que Zapatero era la "reina mare de totes les corrupcions" del Govern central

Critica a Illa per "estar rendint-se un cop més" a ERC després del pacte de Pressupostos
BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha afirmat que l'expresident del Govern José Luís Rodríguez Zapatero era la "reina mare de totes les corrupcions del Govern", en referència a la imputació de Zapatero en el cas del rescat de l'aerolínia Plus ultra, uns fets que, segons Tellado, posen sota sospita a tot el Consell de Ministres per haver avalat l'operació.
Ho ha dit en el seu discurs de clausura de la Junta Directiva del PP de Catalunya junt amb el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, en la qual ha dit que el congrés del PP de Catalunya convocat pel 27 de juny serà primordial per "seguir creixent", i ha animat a Fernández a presentar-se a la reelecció per liderar un equip que, diu, ha de ser més jove, cohesionat, obert i treballador.
Respecte a la imputació de Zapatero ha assegurat que és el "major escàndol" que ha viscut la política espanyola, i ha apuntat que això no hagués ocorregut sense les decisions preses pel Govern liderat pel president, Pedro Sánchez.
Així, ha assenyalat que "la fase final del sanchisme està resultant esperpèntica" i que la imputació de Zapatero suposa la caiguda del que, assenyala, era el gran referent de l'Executiu i qui, diu, ha recolzat més a Sánchez durant la legislatura i ha dirigit la política exterior d'Espanya.
"La putrefacció del sanchisme ha arribat fins a a Bambi, que era com li batejaven els seus propis companys. Van voler fer-nos creure que aquest socialisme s'inspirava en aquest cèrvol tret d'una pel·lícula de Disney, i en realitat era una pel·lícula de gangsters", ha subratllat.
RESPONSABILITATS DEL GOVERN
Tellado ha demanat saber "en quin membre del Govern es va recolzar perquè el Consell de Ministres prengués decisions i que aquestes decisions li reportessin aquestes comissions il·legals?", i ha criticat que es destinessin 53 milions d'euros a rescatar una aerolínia que, sosté, representa el 0,03% del tràfic aeri espanyol.
A més, ha apuntat a ERC, PNB i Junts que, diu, amb el seu suport al Govern "van obrir l'etapa de major saqueig i de major decadència de la història democràtica" i els ha preguntat si pretenen seguir mantenint aquesta situació.
SITUACIÓ A CATALUNYA
En referència a la situació política a Catalunya i l'aprovació de Pressupostos, Tellado ha criticat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per estar "rendint-se un cop més a les exigències" d'ERC, en el que qualifica d'un nou tripartit.
Ha dit que el PSC està "malversant la força dels vots que van rebre, venent-se simple i planament al nacionalisme", i ha afegit que el PSC és la principal sustentació de Sánchez.
"Els catalans pateixen per partida doble l'aliança del socialisme amb el nacionalisme. Des de la Generalitat, indubtablement, però també des del Govern d'Espanya", ha apuntat, i ha qualificat de desastre la política socialista cosa que, reivindica, només pot canviar un PP més fort.
En aquest sentit ha assegurat que el PP català és un "pilar" per a l'organització a nivell estatal, per la qual cosa ha cridat a construir un canvi que, defensa, és especialment urgent per als catalans.
CONGRÉS DEL PP DE CATALUNYA
Sobre la convocatòria del congrés del PP de Catalunya ha afirmat que arriben amb una "exhibició d'unitat" i que després d'un cicle electoral en el qual el PP ha millorat els seus resultats a Catalunya és necessari donar un salt de qualitat.
Per això, reclama que s'ha de dissenyar "un full de ruta seriós, un full de ruta valent, de la mà de la Direcció nacional i connectada amb les demandes reals d'una societat en canvi" per impulsar al partit per sobre dels 15 escons que té actualment al Parlament.
Tellado ha defensat que el PP és el partit que "lidera el constitucionalisme" a Catalunya i l'única alternativa al Govern del PSC.