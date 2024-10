AMP.- Sumar diu que els protocols contra l'assetjament van fallar amb Errejón i que s'ha trencat la confiança ciutadana

Explica que la successió d'eleccions d'aquest any va alentir el desplegament del seu pla contra el masclisme aprovat en assemblea

Sumar ha admès que els seus protocols de prevenció i protecció de víctimes d'assetjament i violència sexual van fallar amb el cas de l'exportaveu parlamentari Íñigo Errejón i assumeix la seva responsabilitat per això, admetent que són conscients que s'ha trencat la confiança de la ciutadania en el projecte polític.

També han avançat que habilitaran mecanismes de suport i acompanyament a les víctimes, així com l'inici d'un protocol d'actuació de comportaments masclistes i d'assetjament, que es va aprovar en la seva primera assemblea de març, però que no s'ha consolidat per l'últim cicle electoral.

Així ho han traslladat en roda de premsa el portaveu de la formació, Ernest Urtasun; la secretària d'Organització de Sumar, Lara Hernández; la secretària de Comunicació, Elizabeth Duval; i la responsable de Feminismes, Amanda Andrades, per informar de les decisions de l'Executiva.

Durant la seva compareixença, Urtasun ha traslladat primer un missatge clar de suport i solidaritat a totes les dones que van sofrir assetjament i violència sexual per part d'Errejón, posant-se a disposició de totes les afectades en les decisions que vulguin emprendre.

Ha relatat que a principis d'aquesta setmana va ser quan van tenir coneixement de testimoni sobre els comportaments de l'exdiputat, davant de la qual cosa van actuar amb "tota celeritat" primer exigint explicacions.

En aquest moment, segons ha relatat, Errejón reconeix els fets i, tot seguit, Sumar li exigeix responsabilitats i que abandoni tots els càrrecs polítics. També ha explicat que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va conversar amb ell i li va demandar la seva dimissió, una cosa que es formalitza el dijous.

ADMET QUE EL CAS ERREJÓN HA ESTAT "DEVASTADOR"

El també ministre de Cultura ha admès que totes les informacions que s'han publicat sobre Errejón són "devastadores" i evidencia que els seus mecanismes de prevenció i protecció davant de les violències masclistes han "fallat".

"Assumim responsabilitats i ens fem càrrec", ha afegit per garantir que Sumar desplegarà les actuacions necessàries perquè això no torni a succeir, alhora que ha demanat disculpes a la ciutadania en ser conscients que la confiança a Sumar s'ha vist "trencada".

La portaveu de Feminismes de Sumar, visiblement afectada durant la roda de premsa, ha volgut deixar clar que emfatitzen amb el dolor i el sofriment de les dones que han estat víctimes del comportament d'Errejón i assumeix que els mecanismes contra assetjaments no han funcionat.

FORMACIÓ OBLIGATÒRIA EN FEMINISME DE TOTS ELS CÀRRECS DE SUMAR

Andrades ha emfatitzat que Sumar es compromet a continuar la investigació interna per esclarir "qualsevol fet contrari als valors feministes de l'organització" respecte al cas d'Errejón.

També ha promès que s'habilitaran mecanismes de suport, reparació i acompanyament de les víctimes i que acabaran d'engegar els protocols contra assetjament, agressions sexuals, violència LGTB-fòbica i racista de Sumar, així com fer obligatòria la formació sobre violència masclista en tots els càrrecs directius i públics de la formació.

Unes mesures que no són l'últim pas, ha afirmat, sinó el començament d'un camí de reparació de les afectades pel comportament d'Errejón, conscients que aquest cas és un "abans i un després" i només cap "veritat, justícia i reparació".

A la pregunta de si aquestes mesures no estaven totalment implementades, atès que aquest pla amb els mecanismes descrits van ser aprovats en la primera assemblea, la dirigent de Sumar ha explicat que la successió d'eleccions en 2024 ha alentit el seu desplegament.

A més, Urtasun ha avançat que el dilluns es reunirà el grup parlamentari, cita presidida per la vicepresidenta segona, i que en pròximes dates es triarà el substitut d'Errejón com a principal referent de Sumar en el Congrés.