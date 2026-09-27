AMP.- El Sindicat de Llogateres anuncia una protesta aquest dilluns per la visita de Sánchez a Barcelona

David Oller - Europa Press - Arxiu
Aquest diumenge prepararà la concentració davant de la casa d'una dona en risc de desnonament
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha anunciat una concentració per reclamar la renovació automàtica dels contractes de lloguer aquest dilluns a les 19.00 hores enfront del Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona, coincidint amb la visita del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.
En declaracions als mitjans aquest diumenge, Aragonès ha explicat que el decret d'habitatge que s'ultima pel Consell de Ministres d'aquest dimarts ha d'incloure la renovació automàtica dels contractes, a més d'altres mesures que contemplin paralitzar desnonaments en situacions de vulnerabilitat.
"Aquestes 48 hores que queden són clau. Fem una crida a tots els catalans que estiguin farts d'aquesta situació a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa", ha dit en referència al president de l'Executiu.
Aragonès ha cridat a la ciutadania a participar en la concentració del dilluns i així "deixar clar" al PSOE i a Sumar que qualsevol decret que es pugui aprovar el dimarts que no inclogui aquestes mesures proposades pels sindicats serà una farsa.
DESCARTA ACAMPADES A BARCELONA
Per preparar la mobilització també ha anunciat un acte aquest diumenge a la tarda al carrer Entença 69, on viu Rosario, una dona que viu en un bloc que, segons Aragonès, s'ha omplert de 'colivings', per la qual cosa està en risc de ser desnonada.
"De Maricarmen tenim a tot arreu amb molts noms i rostres", ha afegit Aragonès respecte a la dona de 87 anys desnonada a Madrid la setmana passada.
En ser preguntat per possibles acampades a la capital catalana tal com ha succeït a Madrid aquest cap de setmana, Aragonès ha descartat aquesta opció i ha assegurat que el que és necessari és deixar-li clar a Sánchez el missatge i "la millor forma de fer-ho és amb una protesta enfront del Palau de Congressos".