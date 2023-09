Santacreu (Va d'Empresa) guanya les eleccions a la Cambra de Barcelona amb 26 epígrafs

Un 2,8% dels electors ha votat en els comicis



BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

La candidatura Va d'Empresa, liderada per Josep Santacreu, ha guanyat les eleccions a la Cambra de Barcelona després de vèncer en 26 epígrafs, segons ha donat a conèixer el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos, en roda de premsa aquest dimecres.

A aquests 26 seients, que ja garanteixen com a mínim la meitat dels epígrafs per a empreses, se'ls han de sumar altres cinc de la candidatura que, malgrat ser independents, tenien el suport de la llista liderada per Santacreu.

Les eleccions han tingut lloc entre divendres passat i aquest dimarts de forma telemàtica, i aquest dimecres de forma presencial a les seus de la corporació en diferents ciutats de la província, així com en onze punts a Barcelona.

Entre les empreses pertanyents a Va d'Empresa que han guanyat el seu epígraf estan Factorenergia, liderada per Emili Rousaud, o Casa Ametller, presidida per Josep Ametller.

També han aconseguit el seu seient en el ple les candidatures independents --encara que Va d'Empresa els donava el seu suport-- de Banc Sabadell, Saba, Gym online, Promoció Hotelera Layetana i la representant del Col·legi de Farmacèutics Marta Gento.

ROCA, FITÓ I CANADELL

A pesar que Eines de País ha perdut les eleccions, tant la fins ara presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, com un altre dels presidenciables en cas d'haver guanyat, Toni Fitó, han aconseguit la victòria en els seus respectius epígrafs.

En canvi, l'expresident de la institució i actual diputat de Junts en el Parlament, Joan Canadell, ha perdut les eleccions i no estarà present en el plenari.

Entre les grans empreses que han quedat fora del plenari es troben Immobiliària Colonial --l'única empresa de l'Ibex35 present-- (Va d'Empresa), Bon Preu (independent), Parlem (Eines) o Catgas (Eines).

BAIXA PARTICIPACIÓ

Castellanos ha detallat que han participat en les eleccions el 2,8% dels electors amb dret a vot, 13.731 dels 491.052 que podien fer-ho, mentre que el nombre de vots ha estat de 21.409.

La Junta Electoral Central (JEC) té ara fins al 2 d'octubre per confirmar de manera definitiva als guanyadors en cada epígraf, i el plenari ha de constituir-se abans del 15 de novembre.

En els comicis es triaven 52 dels 58 seients en el plenari de la Cambra, ja que els sis restants pertanyen a les dues principals patronals catalanes --Foment del Treball i Pimec--, que han pactat una llista unitària.