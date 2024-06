Sánchez titlla de "muntatge groller" les acusacions contra la seva dona i reitera la seva intenció de seguir

Es queixa d'un intent d'interferir en les eleccions i adverteix als ciutadans que sentiran molt soroll però és "tot mentida"



MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha titllat de "muntatge groller" les acusacions contra la seva dona, Begoña Gómez, que atribueix a "associacions ultradretanes", i ha reiterat en una nova carta a la ciutadania que la seva decisió de continuar al capdavant de l'Executiu és "més ferma que mai".

A més, considera que es tracta d'un intent d'interferir en el resultat de les eleccions europees que se celebren aquest diumenge 9 de juny i adverteix als ciutadans que en els propers dies veuran i sentiran "molt soroll". "Tot mentida, un gran bulo, un de més", assenyala.

Sánchez responsabilitza els líders del PP, Alberto Núñez Feijóo i de Vox, Santiago Abascal, i espera que trobin "la resposta que mereixen en les urnes, condemna i rebuig a les seves males arts", segons assenyala.

En tot cas, assegura que no el "descompondran" i dona per fet que queden "més de tres anys de Govern de progrés i avenços" i que per tant esgotarà la legislatura.