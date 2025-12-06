Sánchez rebutja que el PSOE denunciï a Salazar a la Fiscalia i diu que no sabia res dels seus comportaments

Atribueix a la falta de personal l'error de trigar mesos a contactar amb les denunciants i assegura no tenir contacte amb ell des de juliol
MADRID, 6 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, considera un "error" que el seu partit trigués diversos mesos a posar-se en contacte amb les denunciants de l'exdirigent socialista Francisco Salazar i ho atribueix a la falta de personal en la recentment creada Oficina contra l'Assetjament que porta el cas, però al mateix temps avança el seu rebuig al fet que des de Ferraz es traslladin aquestes denúncies anònimes a la Fiscalia perquè, en la seva opinió, posaria a les dones en el punt de mira.
En tot cas, ha assegurat que l'expedient es culminarà i ha deixat clar que encara estan dins del termini marcat en el protocol intern del PSOE, que dona sis mesos per resoldre el cas davant d'una denúncia.
Sánchez ha fet aquestes declaracions en conversa informal amb els periodistes per l'acte commemoratiu del 47 aniversari de la Constitució espanyola al Congrés dels Diputats, on ha assegurat que no manté cap relació amb el seu antic col·laborador des que va ser apartat el passat mes de juliol.
També nega haver tingut cap coneixement dels comportaments d'assetjament sexual descrits en les denúncies, que presumptament van patir dones al seu càrrec a La Moncloa, on Salazar ha exercit diversos càrrecs d'assessor de la Presidència del Govern en l'etapa de Sánchez. De fet assegura que es va assabentar per la premsa quan van aparèixer els primers testimonio.
Sánchez ha subratllat que a la seu de la Presidència del Govern existeix un protocol antiassetjament des de l'any 2018 i no ha rebut cap denúncia. Les denunciants van triar utilitzar el canal intern obert pel partit per presentar els seus casos.
SI VOLEN ANAR LES DENUNCIANTS, SERAN RECOLZADES
El líder dels socialistes s'ha mostrat en contra de portar aquestes denúncies internes davant de la Fiscalia --com ha exigit la 'exnúmero dos' del PSOE Adriana Llastra-- perquè s'han realitzat de forma anònima i per tant són les víctimes les qui haurien de donar aquest pas, assenyala. Això sí, el PSOE els donarà ajuda i suport si acudeixen a la Justícia, ha assegurat.
Sánchez ha explicat que el PSOE va engegar un protocol antiassetjament al maig i per tant porta només uns mesos en marxa. Considera que han faltat recursos a l'Oficina contra l'Assetjament que tramita les denúncies, però defensa que encara estan dins del termini. Aquest òrgan, subratlla, treballa amb autonomia i sense ingerències de la cúpula del partit. Defensa que és l'únic partit a Espanya que compta amb una normativa interna d'aquest tipus i rebutja lliçons de l'oposició.
En tot cas, demana consideració amb els treballadors de Ferraz que en els últims mesos estan bolcats a complir les peticions del jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Koldo, que ha demanat al PSOE aportar abundant informació sobre la totalitat de pagaments en efectiu realitzats entre 2017 i 2024 i els seus respectius justificants.
MONTERO: HAVÍEM D'HAVER ESTAT MÉS AL DAMUNT
La també sotsecretària general del PSOE ha reconegut que el partit no ha estat "diligent" i no ha acompanyat a les dones que van denunciar a Salazar. En aquest context, ha admès que havien d'haver estat "més al damunt" d'aquest tema i no deixar-ho únicament en mans del departament jurídic, una conducta que, al seu judici, caldrà revisar per ajustar-ho en el futur.
En tot cas, ha subratllat que fins que no finalitzi el procediment intern el partit no podrà decidir si porta o no el cas a la Fiscalia. Sobre si Ferraz pot citar a Salazar en el marc d'aquestes diligències encara que ja no sigui militant del partit, ha apuntat que podria ser convocat, però ja no tindria obligació de comparèixer.
La 'número dos' del PSOE, que ha dit desconèixer per què les víctimes van preferir presentar les seves denúncies al canal intern del partit i no a Moncloa, ha negat taxativament que s'hagi intentat protegir a l'exasesor del Govern o que se li hagi intentat buscar un acomodament laboral.
Montero ha contrastat el cas de les denúncies contra Salazar amb el d'Antonio Navarro, fins ara secretari general a Torremolinos (Màlaga), on, al seu judici, sí s'ha actuat correctament. De fet, ha destacat que ella mateixa ha parlat amb la companya que el va denunciar per assetjament sexual, a la qual coneix i a la qual creu. Segons ha relatat, ella mateixa li ha explicat que va acudir a la Fiscalia perquè temia per la seva seguretat però no per no confiar als canals interns del PSOE.