Sánchez demana un "últim esforç" als grups i convalidar el decret d'habitatge en el Congrés

Lorena Sopêna - Europa Press
Anuncia que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts un nou paquet de mesures
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que portarà aquest dimarts al Consell de Ministres el decret d'habitatge amb mesures urgents davant de l'emergència habitacional per a la seva aprovació i ha demanat un "últim esforç" als grups parlamentaris per a la seva convalidació en el Congrés.
Ho ha dit en la clausura dels IV Premis La Vanguardia 2026 en el Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, en la qual han intervingut el president de la Generalitat, Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
"Hem fet un gran esforç per materialitzar-ho. Amb diàleg, amb capacitat de negociació, incorporant propostes i iniciatives de totes les forces polítiques que han tingut a bé a sumar-se a aquest esforç", ha explicat Sánchez, que no ha detallat l'abast d'aquestes mesures.
Ha demanat altura de mires i sentit d'Estat a les forces parlamentàries i ha afegit que "darrere de cada mesura hi ha alguna cosa molt més important que qualsevol càlcul polític, per legítim que sigui".
A l'acte han assistit també el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo; el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; i els consellers de la Presidència i Economia i Finances de la Generalitat, Albert Dalmau i Alícia Romero, entre altres autoritats i representants institucionals.
MARICARMEN
El president s'ha referit al desnonament la passada setmana de Maricarmen a Madrid, i ha reivindicat que el patriotisme també és evitar que una dona de 87 anys "que ha estat 70 anys pagant religiosament el seu lloguer en el mateix habitatge, al seu mateix barri, acabi al carrer després de tota una vida en aquesta casa".
Per això, ha dit que tant el Govern com les comunitats autònomes i els ajuntaments han de posar de la seva part, remarcant que protegir vides i llars no és "una qüestió ideològica sinó una qüestió d'humanitat".
PAQUET DE MESURES PER LA GUERRA D'IRAN
D'altra banda, també ha anunciat que portaran al Consell de Ministres d'aquest dimarts un nou paquet de mesures en suport als sectors més exposats i les famílies més vulnerables per la pujada de preus provocada "particularment" per la guerra d'Iran.
Ha remarcat que aquesta és una guerra "il·legal, injusta, absolutament injustificada" de la qual, diu, no es cansaran de repetir que Espanya s'ha oposat amb totes les seves forces.
LLIBERTAT DE PREMSA
També s'ha referit a la situació de la llibertat de premsa i ha alertat que està rebent un dany que qualifica com a immens fins i tot, afegeix, en països que han estat bressol de la llibertat d'expressió i que ara veten a capçaleres de prestigi per fer "preguntes incòmodes o negar-se a amplificar la mentida".
"La primera responsabilitat del periodisme és buscar la veritat i ser fidel a ella. No és fàcil en un temps com aquest quan un titular tendenciós o directament fals pot tenir molt més aconsegueixi que un titular", i ha reivindicat que una premsa lliure és vital perquè el món no retrocedeixi al passat.
GROENLÀNDIA
Sánchez ha celebrat el reconeixement dels premis al primer ministre de Groenlàndia, Jens-Frederik Nielsen, en un moment que considera oportú per, diu, el qüestionament de la seva sobirania i independència: "Tots som Groenlàndia", ha sostingut.
Així, ha insistit en la seva defensa d'un ordre internacional en el qual "la força no substitueixi al dret" i en el qual la mentida, l'odi i la divisió no s'imposin a la veritat.