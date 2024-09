AMP.- Sánchez demana a la comunitat internacional no callar "ni un minut més" davant d'Ucraïna i Pròxim Orient

Expressa el "immens honor" de lliurar el Premi Internacional Vanguardia 2024 a la vídua de l'opositor rus Alexei Navalni



BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha instat a la comunitat internacional a "no callar ni un minut més davant de la massacre convertida, per desgràcia, en rutina" a Ucraïna i a Pròxim Orient.

Ho ha dit aquest dilluns en la clausura dels Premis Vanguardia 2024 de 'La Vanguardia', que han distingit en la categoria d'Internacional a la dona de l'opositor rus que va morir en un presó de Sibèria el passat 16 de febrer, Alexei Navalni, Yulia Navalnaya, en una gala celebrada a Barcelona.

"I si la comunitat internacional s'atrinxera en el seu silenci, la nostra veu se sentirà amb més força per defensar la legalitat internacional i la pau", ha afegit.

Sánchez ha recordat que el proper 7 d'octubre es complirà un any de l'inici del conflicte a Gaza, i ha lamentat que, 12 mesos després "la guerra no només no es deté, sinó que s'està estenent al Líban en una escalada d'enorme gravetat".

"ESPIRAL DE DEVASTACIÓ"

Ha assegurat que "l'espiral de devastació a la zona és insuportable", i ha demanat textualment que no es normalitzi la mort de civils innocents, així com revelar-se davant del qüestionament sistemàtic del dret internacional humanitari.

"És hora de dir prou. Espanya va a seguir lluitant per posar fina a la guerra a Ucraïna i també a Pròxim Orient ", i ha afirmat que no va a deixar de treballar per la desescalada, la via diplomàtica i el respecte al dret internacional.

UNA NOVA GENERACIÓ A RÚSSIA

També ha expressat el "immens honor" que ha estat para ell lliurar-li el Premi Internacional Vanguardia 2024 a Yulia Navalnaya, i ha recordat a l'opositor Navalni com un home valent compromès amb la democràcia a Rússia.

"Estic convençut que, abans o després, s'obrirà pas a coll una nova generació" a Rússia que tombarà el suposat parlamentarisme que lidera el president rus, Vladimir Putin, ha afegit.

FOCUS DE DESINFORMACIÓ

Sánchez ha sostingut que no és casual que la Rússia de Putin "sigui un dels majors focus de desinformació global que enverina el debat públic i trenca la convivència", i ha assegurat que un bulo o una informació falsa corre fins a set vegades més ràpid que una informació veraç i contrastada.

"Vivim, per tant, sota l'atac despietat de la mentida i els enemics de la democràcia no respecten cap regla", i ha instat a fer un pas al capdavant i defensar la democràcia amb la força de la raó i del dret, així com a prendre partit en la defensa de la premsa lliure.

DAVANT DE BOTS I ACOSADORES

Ha defensat als professionals de la informació "enfront dels exèrcits dels bots i dels acosadores", i ha criticat que les tiranies viuen de silenciar i emmordassar al poble coartant a la premsa lliure.

Considera que "tots els cops d'estat, tots els intents d'acabar amb la democràcia comencen tancant periòdics, ocupant emissores de radi i de televisió", després del que ha qualificat de vital que existeixi una premsa lliure i compromesa amb la veritat, per explicar la història d'homes com Navalni.

A l'acte també han assistit la presidenta del Congrés, Francina Armengol; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; la vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres.