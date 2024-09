AMP.- Sánchez s'obre que CCAA recaptin més impostos després del concert català i destaca una "nova etapa autonòmica"

Adverteix que el Govern continuarà amb el seu full de ruta "amb o sense el concurs d'un poder legislatiu"



MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha obert la porta a permetre que totes les comunitats que ho desitgin recaptin i gestionin més impostos, després del concert econòmic per a Catalunya pactat amb ERC, i ha destacat que el debat sobre finançament autonòmic pot ser una oportunitat per a una "nova etapa autonòmica" que configuri un "sistema més just".

Així ho ha dit Sánchez durant la seva intervenció inicial en obert en el Comitè Federal del partit que se celebra aquest dissabte per convocar de manera oficial el 41 Congrés Federal que activarà canvis en els lideratges territorials del PSOE, encara que també es preveuen crítiques d'almenys quatre federacions socialistes al concert econòmic per a Catalunya.

Sánchez no ha esmentat explícitament el finançament singular per a Catalunya, encara que sí que ha fet diverses referències vetllades a aquest concert econòmic pactat pel PSC i ERC, apostant per aprofitar aquest debat del finançament per a "una nova etapa autonòmica".

En qualsevol cas, el president del Govern ha dit que està "disposat a fer noves transferències competencials, a reconèixer singularitats i a permetre que totes les comunitats que ho desitgin recaptin i gestionin més gravàmens". "És alguna cosa coherent amb el nostre Estat federal, que a Espanya cridem autonòmic", ha proclamat Sánchez.

AMB RESPONSABILITAT FISCAL

Com ja va fer la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el president del Govern ha reclamat que aquest nou debat sobre finançament autonòmic ha de venir lligat d'una responsabilitat fiscal per part dels governs autonòmics, fent al·lusions als Executius liderats pel PP.

"Major insolidaritat és que hi hagi Governs autonòmics de la dreta que, segons arriba els diners de l'Estat, que és diners de tots els espanyols i espanyoles, visquin on visquin, ho deriven amb els seus regals fiscals a la butxaca dels de dalt, que són els qui més tenen", ha criticat Sánchez.

Davant la petició que va sortir aquest divendres en la cimera del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i els seus 'barons' de reclamar 18.000 milions i euros dels fons europeus, Sánchez ha menyspreat que aquests recursos "surten dels impostos de les classes mitjanes i treballadora i ells volen donar-los-hi en forma de rebaixes fiscals a l'elit privilegiada de les seves comunitats autònomes".

EL FINANÇAMENT, UNA EXCUSA

Durant la seva intervenció davant de també les federacions més crítiques amb l'acord fiscal amb ERC, Sánchez creu que la "coartada" de la dreta és el finançament autonòmic, amb la qual, segons ha dit, "pretenen ocultar el seu projecte neoliberal".

Amb tot, ha recordat el seu anunci de duplicar els recursos del Fons de Compensació Interterritorial, reivindicant els diners transferits a les comunitats des que és president: "En finançament autonòmic, el veritable debat no és entre territoris, sinó entre models".

En qualsevol cas, el president de Govern ha servit la seva "mà tendida" als líders autonòmics per reunir-se bilateralment amb ell en Moncloa, malgrat els avisos d'alguns dirigents 'populars'. "Dialoguem, intercanviem propostes, construïm junts i pactem", ha interpel·lat Sánchez.

EL PODER LEGISLATIU

Sánchez ha començat el seu discurs reivindicant l'elecció de Salvador Illa com a president de la Generalitat i intentant rellançar al partit pel 41 Congrés Federal que es convocarà aquest mateix dissabte per a finals de novembre i renovarà el PSOE i activarà possibles canvis en els lideratges territorials.

En aquest context, el president del Govern ha advertit que la intenció de l'Executiu i el PSOE és "avançar amb determinació" en l'agenda socialista i ho farà, segons ha dit, "amb o sense suport de l'oposició i amb o sense un concurs d'un poder legislatiu que necessàriament ha de ser més constructiu i menys restrictiu.

I com ja se sabia, Sánchez ha ratificat la seva candidatura per ser reelegit com a secretari general del PSOE en aquest Congrés Federal del partit que se celebrarà a Sevilla, alguna cosa que ha aixecat els aplaudiments dins del Comitè Federal.