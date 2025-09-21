Sánchez acusa Aznar de veure armes de destrucció massiva on no existien però no la "barbàrie" a Gaza

"La dreta d'avui està instal·lada en el regne de l'insult"
GAVÀ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha replicat aquest diumenge les crítiques del seu antecessor José María Aznar per la seva posició sobre Gaza i ha ironitzat amb que el popular "veia armes de destrucció massiva on no existien i és incapaç de veure la barbàrie que perpetra" el president israelià Benjamin Netanyahu a Gaza.
Ho ha dit en la seva intervenció a la Festa de la Rosa, celebrada anualment pel PSC a Gavà (Barcelona), on també han intervingut el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, i hi ha assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, davant d'unes 15.000 persones segons el PSC.
Sánchez ha dit que el que la ciutadania espera d'Aznar són disculpes: "Disculpes per la seva guerra de l'Iraq, disculpes per la seva mentida amb la guerra de l'Iraq i també per l'11 de març", en referència als atemptats de 2004 a Madrid.
ESTRATÈGIA DEL PP
Considera vigent l'estratègia del PP que, segons ell, un dia va expressar l'exministre d'Hisenda del PP Cristóbal Montoro, ara imputat per presumptament beneficiar empreses: "Que caigui Espanya, que ja vindrem nosaltres a aixecar-la'. Us recordeu que va dir això? Bé, ara Montoro està preocupat per altres coses, però segueixen amb la mateixa estratègia".
A més, ha criticat textualment que els populars assegurin que els dol Espanya, que el país es trenca a Catalunya, que venen els immigrants, el col·lectiu LGTBI i els 'sanchistas', i ha afegit que el que realment dol al PP és "ser a l'oposició".
"COL·LAPSE POLÍTIC" DE LA DRETA
Sánchez ha afirmat que la dreta tradicional està en un moment de "col·lapse polític i ideològic", cosa que assegura que es va començar a veure durant la crisi financera, quan van rescatar els bancs, van pujar els impostos a la classe mitjana treballadora, van retallar l'Estat del Benestar i van aprovar amnisties fiscals, diu.
"S'han quedat només en l'insult. La dreta d'avui està instal·lada en el regne de l'insult", i ha assegurat que el rumb del PP actualment el marquen Aznar; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha dit que recorren a insults i amenaces contra els socialistes perquè no hi ha res al darrere, textualment.
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Sánchez ha defensat que, davant dels insults de l'oposició, el seu govern ha treballat per reconèixer els drets de les persones amb discapacitat, pels bombers forestals, ha pujat el salari mínim interprofessional i ha revaloritzat les pensions: "I el que ens queda per davant durant aquests anys de legislatura fins al 2027".
A més, ha posat l'accent en la necessitat d'un pla estatal d'habitatge i d'un Pacte d'Estat enfront de l'emergència climàtica, per la qual cosa ha demanat a l'oposició deixar "a un costat el seu dogmatisme ideològic" i asseure's a parlar, al·legant que el canvi climàtic no va de sigles, sinó de vides.
REDUIR L'ATUR
Es marca com a horitzó que "la taxa d'atur en finalitzar aquesta legislatura passi de dos dígits a un dígit", perquè Espanya s'homologui a la mitjana europea, i ho faran amb una aposta especial per l'educació obligatòria, universitària i la formació professional.
També s'ha compromès amb la reducció de la jornada laboral: "El PSOE estarà al capdavant i a l'avantguarda d'aquesta proposta necessària, no només per als treballadors i treballadores, sinó també per als empresaris del nostre país".
A l'acte també han assistit l'expresident de la Generalitat José Montilla; la presidenta de la Diputació de Barcelona i viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret; els consellers de la Generalitat Albert Dalmau, Esther Niubó, Eva Menor i Berni Álvarez; el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto; l'expresidenta del Congrés Meritxell Batet; la delegada del Govern a Madrid, Núria Marín; el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez; el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i representants de CC.OO., entre altres.