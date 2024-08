Salvador Illa, investit president de la Generalitat amb els vots de PSC, ERC i Comuns

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha estat aquest dijous investit president de la Generalitat amb els vots dels 42 diputats del seu grup parlamentari (PSC-Units), els 20 d'ERC i els 6 dels Comuns, que sumen els 68 escons de la majoria absoluta de la Càmera, i la resta de grups ho han fet en contra.

El ple d'investidura s'ha celebrat en un clima tibant provocat pel retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en un acte a l'Arc de Triomf de Barcelona i la seva posterior desaparició, tenint en compte que els Mossos d'Esquadra encara no han pogut localitzar-ho.

Puigdemont, que no havia demanat la delegació de vot en aquest ple, finalment no ha acudit a l'hemicicle per votar, i quan s'ha llegit el seu nom, els diputats de Junts li han dedicat un aplaudiment.