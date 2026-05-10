Saif Abukeshek en aterrar a Barcelona: "El nostre camí només acaba de començar"

Preveu unir-se a més activistes a Turquia "en uns dies"
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
L'activista Saif Abukeshek, alliberat després de ser detingut per Israel durant la Global Sumud Flotilla, ha dit aquest diumenge en aterrar a Barcelona que no pot cantar victòria però sí proclamar que hi ha un procés col·lectiu per Gaza i Palestina: "El nostre camí només acaba de començar", i ha agraït el suport de familiars i activistes.
"Avui estic arribant a Barcelona per preparar la meva maleta i en uns dies tornar a ajuntar-me amb els meus companys a Turquia", ha declarat als periodistes a l'Aeroport de Barcelona després de 10 dies a la presó de Shikma (Ascalón) amb el seu company Thiago Àvila, després de la seva detenció el 30 d'abril en aigües internacionals.
Ha reivindicat els companys que són ara a diferents ports preparant més vaixells: "No ho estan fent per ells mateixos. Ho estan fent perquè hi ha un poble que porta 80 anys resistint".
"NO SOM HEROIS"
"No som herois ni volem ser-ho. El que volem és que es parli, que s'expliqui el que està passant a Palestina tots els dies", i que els vaixells que porten armes al Govern d'Israel deixin de passar pels ports dels països, ha afegit.
També ha insistit en la necessitat de resistir, en referir-se als seus dies de detenció: "Vaig deixar de beure i els últims dies de l'interrogatori vaig deixar de parlar".
"Quan els vaig preguntar per la presència de l'ocupació militar als territoris ocupats del 67, em van dir que aquesta és força protectora", ha criticat, i ha afegit que, quan els va preguntar pels colons, els israelians li van replicar que són ciutadans.
"Per a ells, Palestina no existeix. M'ho van repetir moltes vegades: que Palestina no existeix. Avui no cantem victòria, però cantem un procés col·lectiu", ha afirmat.
Ha atribuït a la impunitat la intercepció de la flotilla en aigües internacionals, per "la complicitat que els governs estan permetent que Israel actuï de la forma que actua".
"ACTUEM PERQUÈ EL SISTEMA ESTÀ FALLANT"
"Actuem perquè el sistema està fallant. Actuem perquè el sistema està dissenyat per fer el que està fent: oprimir", i ha acusat Israel de bloquejar Gaza, sense accés a ajuda humanitària ni dret de mobilitat, amb hospitals i escoles bombardejats.
"Estem, com una generació, davant d'una tasca històrica: enfrontar-nos a dos governs que no tenen cap respecte per als drets humans", ha afegit.
AGRAÏMENTS
Ha donat les gràcies a la seva família, que ha qualificat de valenta i enèrgica; als advocats del centre Adalah i dels territoris implicats, i als seus companys de la flotilla: "Estaven amb mi en el segrest. Els crits i cops que donaven com a protesta a la meva detenció em donaven energia".
"Una altra vida és possible amb lluita i amb resiliència. Visca Palestina Lliure!", ha proclamat en acabar la seva declaració.