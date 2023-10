AMP.- Sabadell guanya 1.028 milions fins setembre, el millor resultat de la seva història

L'entitat anuncia un dividend de 0,03 euros per acció



Banc Sabadell ha obtingut un benefici net atribuït de 1.028 milions d'euros, un 44,9% més pel que fa al mateix període de l'any anterior, i aconsegueix així el millor resultat de la seva història, segons la informació que ha remès aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Aquests resultats s'ha recolzat, sobretot, en el creixement dels marges d'interessos, impulsats per les pujades de tipus dels bancs centrals. L'entitat destaca que el marge recurrent --resultat de sumar el marge d'interessos i les comissions, i restar els costos-- va augmentar un 38,8% en taxa interanual, fins als 2.328 milions d'euros.

Així, els ingressos de negoci bancari (marge d'interessos més comissions netes) van aconseguir els 4.559 milions d'euros, un 18,7% més enfront dels tres primers trimestres de 2022, mentre que el marge d'interessos va créixer un 29,0%, fins a situar-se en els 3.512 milions.

Per contra, les comissions netes van descendir un 6,3% en els nou primers mesos de l'any, fins als 1.047 milions d'euros, mentre que el total de costos van créixer un 3,2%, fins als 2.231 milions d'euros.

Fruit del creixement d'ingressos i del control dels costos, malgrat la inflació, la ràtio d'eficiència del grup va millorar en 5,3 punts en un any, fins a situar-se en el 48,7%, el 43,1% sense tenir en compte a TSB.

A més, el marge de clients ha continuat la seva tendència alcista, ja que al final de setembre s'havia elevat al 2,99%, després de créixer més de mig punt en un any.

D'aquesta forma, la rendibilitat sobre capital tangible (RoTE) va aconseguir a tancament de setembre l'11,6%, enfront del 10,8% registrat al juny, mentre que la ràtio de capital CET1 'full-loaded' era del 13,13%, la qual cosa suposa un augment de 26 punts bàsics en el trimestre. La ràtio de capital total ascendeix al 18,35%.

D'aquesta forma, Sabadell compleix i supera els objectius financers establerts en el seu pla estratègic per 2021-2023, on es fixava un RoTE superior al 6% a tancament de 2023 i mantenir una ràtio CET1 'fully-loaded' superior al 12% al llarg del pla.

El matalàs MDA (màxima quantitat distribuïble) es va situar en 428 punts bàsics, oferint un "ampli matalàs" per sobre dels requisits, mentre que la ràtio de crèdit sobre dipòsits era a tancament del tercer trimestre del 94,6%. Així mateix, la ràtio de cobertura de liquiditat (LCR) aconseguia el 220% a tancament de setembre.

El conseller delegat, César González-Bueno, ha destacat que el tancament del tercer trimestre "mostra de nou avanços significatius en els resultats, gràcies a la involucració de tots els equips del banc". "Seguim amb la transformació radical del nostre negoci amb la finalitat d'ampliar la base de clients i elevar la seva vinculació, oferint-los la millor qualitat de servei", ha afegit.

Per la seva banda, el director financer, Leopoldo Alvear, ha assenyalat que, de nou, el banc ha estat capaç de generar capital orgànicament, la qual cosa ha permès situar la ràtio CET1 'fully-loaded' en el 13,13%. "Això ha estat possible gràcies a la millora

de la nostra rendibilitat, que estem augmentant per sobre del previst i ja s'apropa a cobrir el cost de capital", ha explicat.

EVOLUCIÓ DE TSB

D'altra banda, TSB va tancar el tercer trimestre de 2023 amb un benefici individual després d'impostos de 152 milions de lliures, un 48,1% més en la comparativa interanual. La contribució positiva als comptes del Grup Banc Sabadell ascendeix a 161 milions d'euros.

L'entitat britànica va incrementar un 15,4% el seu marge recurrent en la comparativa interanual, fins el 280 milions de lliures (321 milions d'euros), mentre que el marge d'interessos va créixer un 9,3%, fins el 784 milions de lliures (898 milions d'euros). Les comissions netes van descendir un 9,6%, a 79 milions de lliures (90 milions d'euros), i els costos van augmentar un 3,7% i se situen en 583 milions de lliures (668 milions d'euros).

CAIGUDA DEL 3,3% DEL SALDO CREDITICI

D'altra banda, el crèdit viu de Banc Sabadell va tancar setembre amb un saldo de 151.627 milions d'euros, la qual cosa representa una caiguda interanual del 3,3% per les amortitzacions d'hipoteques, la menor puixança de la inversió empresarial, i els venciments de préstecs d'Administracions Públiques. En la comparativa intertrimestral, el crèdit decreix un 1,4%, impactat en part per l'estacionalitat.

A Espanya, la nova producció de crèdit a empreses, és a dir, el finançament a mitjà i llarg termini sense incloure el circulant, va ascendir a 9.024 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, la qual cosa suposa un increment del 8% respecte al mateix període de l'any anterior. No obstant això, la concessió d'hipoteques va descendir un 29%, fins als 3.010 milions d'euros.

Sabadell destaca que la moderació de la demanda de crèdit per a l'adquisició d'habitatge contrasta amb el dinamisme del crèdit al consum, que va créixer un 27% en els tres primers trimestres, fins als 1.581 milions.

La facturació de targetes va avançar un 7%, fins a aconseguir els 17.281 milions d'euros en els nou primers mesos, mentre que la de TPVs es va incrementar un 12%, fins als 39.307 milions d'euros. A més, aquests datàfons van realitzar 1.201 milions de transaccions entre gener i setembre.

D'altra banda, els recursos de clients en balanç van tancar el tercer trimestre en 161.973 milions d'euros, la qual cosa suposa un 0,8% menys interanual i un 0,5% menys intertrimestral. Els saldos de comptes a la vista es van situar en 136.511 milions d'euros, amb un descens del 7,6% interanual. Per la seva banda, els dipòsits a termini sumen 24.184 milions d'euros, amb una alça del 52,1% respecte a setembre de 2022 i d'un 12,6% respecte al trimestre anterior.

Els recursos de clients fora de balanç van aconseguir els 39.342 milions d'euros a tancament de setembre de 2023, la qual cosa suposa un increment del 3,4% interanual. Aquest augment s'explica, principalment, per la bona evolució dels fons d'inversió.

D'aquesta forma, els actius totals del grup sumaven 243.261 milions d'euros, un 6,6% menys en la comparativa interanual per la devolució anticipada de la TLTRO III. En el trimestre es mantenen estables.

REDUCCIÓ D'ACTIUS PROBLEMÀTICS

Els actius problemàtics presentaven un saldo de 6.930 milions a setembre de 2023, dels quals 5.891 milions eren préstecs dubtosos i 1.039 milions eren actius adjudicats. En l'últim any, els actius problemàtics s'han reduït 109 milions d'euros, mentre que en el trimestre la reducció és de 41 milions.

L'entitat indica que la reducció del saldo viu de crèdit evita que la caiguda dels actius problemàtics es tradueixi també en una caiguda en la ràtio de morositat, que a setembre se situava en el 3,54%, enfront del 3,40% d'un any abans. Comparat amb el trimestre anterior, es manté pràcticament estable.

D'altra banda, Sabadell ha augmentat la cobertura d'actius problemàtics que, incorporant el total de provisions, se situa en el 53,9%. Solament per a préstecs dubtosos (o crèdits classificats com 'stage 3') la cobertura ascendeix fins al 56,5%, i per als actius adjudicats s'eleva al 38,9%.

D'aquesta forma, el cost de risc creditici millora respecte al trimestre anterior i se situa en 43 punts bàsics. El cost de risc total del grup també observa una tendència positiva i es col·loca en 55 punts bàsics, cinc punts bàsics millor que a l'inici de l'exercici.

AUGMENTA EL DIVIDEND A

COMPTE D'altra banda, ha anunciat el pagament d'un dividend a compte dels resultats de 2023 de 0,03 euros bruts per acció a pagar en efectiu el proper 29 de desembre.

Aquest dividend representa un 50% més que el mateix pagament realitzat l'any passat, quan es van distribuir 0,02 euros bruts per acció com a dividend a compte.