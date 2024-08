Rull proposa Illa (PSC) com a candidat al ple d'investidura per dijous a les 10

Constata que Illa té la majoria amb suport d'ERC i Comuns



El president del Parlament, Josep Rull, ha proposat aquest dimarts al líder del PSC, Salvador Illa, com a candidat al ple d'investidura en constatar que té majoria per ser elegit president de la Generalitat, i preveu que la Diputació Permanent agendi el ple per dijous a les 10.

Ho ha dit durant una compareixença a la Cambra en acabar la seva ronda de consultes amb tots els grups, començant pel primer secretari del PSC, Salvador Illa.

En el debat d'investidura, Illa tindrà previsiblement el suport dels 42 diputats del seu grup, els 20 d'ERC i els 6 dels Comuns, que sumen els 68 diputats que necessita per ser investit.

DIPUTACIÓ PERMANENT DIMECRES

Rull convocarà la Diputació Permanent per a aquest dimecres a les 10 i proposarà a aquest òrgan --encarregat de convocar el ple-- que agendi la sessió d'investidura per dijous, també a les 10.

La decisió de proposar Illa, ha detallat Rull, arriba després que el socialista li hagi dit formalment que vol sotmetre's a la investidura i que té els suports expressos d'ERC i dels Comuns a més dels socialistes.

Rull ha constatat que tenir un candidat que mostri la voluntat de sotmetre's a la investidura és una condició "absolutament determinant" per convocar el ple, a més de preveure una majoria viable.

La convocatòria de la investidura d'Illa, ha recordat Rull, arriba després que fa 7 setmanes ell mateix constatés que, en aquell moment, no hi havia cap candidat que tingués els suports per ser investit, una situació que canvia després dels acords d'investidura del PSC amb ERC i els Comuns.

Minuts abans de la compareixença de Rull d'aquest dimarts per exposar les conclusions de la ronda de consultes, els grups de PSC, ERC i els Comuns havien urgit, en una petició parlamentària, a convocar la Diputació Permanent per agendar la sessió d'investidura els propers dies.