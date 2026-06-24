Rufián etziba a Sánchez: "Vostè sabia què feia Ábalos? Té vostè pecat? Menys ganyotes i no m'expliqui històries"

1098970.1.260.149.20260624115232
El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufian, intervé durant una sessió plenària, en el Congrés dels Diputats, a 23 de juny de 2026, a Madrid (Espanya). - Eduardo Parra - Europa Press
Avisa al PP que si Aldama és al carrer és perquè també té informació sobre els 'populars'
MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, ha preguntat aquest dimarts al president del Govern, Pedro Sánchez, si sabia alguna cosa de la trama corrupta per la qual ha estat condemnat l'ex-ministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó i li ha etzibat: "Vostè sabia què feia Ábalos? Té vostè pecat? Menys ganyotes i no m'expliqui històries".
En la seva intervenció en el Ple del Congrés durant la compareixença del cap de l'Executiu, Rufián ha recordat que ell va negociar amb Ábalos durant setmanes el suport d'ERC a la seva investidura i ha assegurat que la paraula del llavors secretari d'Organització del PSOE "era la paraula de Déu, i Déu era Pedro Sánchez".
En aquest punt, s'ha dirigit directament al president per preguntar-li si "té pecat" i si sabia alguna cosa de la trama. "Li demano que em miri als ulls. Vostè sabia alguna cosa? Més senzill, més simple: vostès han robat", ha assenyalat, abans de recordar que al seu exsecretari d'Organització en el PSOE li han caigut gairebé un quart de segle de presó per una trama corrupta "inequívoca".
I també ha deixat un encàrrec al PP, remarcant que Aldama és al carrer, "no perquè hi ha proves contra el PSOE, que també, sobretot perquè té proves contra vostès". "Que ningú s'equivoqui", ha advertit.
A més, el diputat d'ERC ha preguntat al president si té "casa seva neta" i ha citat altres casos que afecten a l'entorn socialista, inclosa la investigació de l'anomenada 'lampista de les clavegueres del PSOE', Leire Díez, i la que recau sobre l'ex-president José Luis Rodríguez Zapatero, sobre qui ha dit que és "un referent de l'esquerra", però que ara està "sense poder explicar segons què".
"ARRIBA AQUÍ TARD I MALAMENT"
El diputat republicà ha criticat també que Sánchez arriba a la Cambra baixa "tard i arriba malament" a donar explicacions perquè quan es va plantejar la compareixença hi havia gent imputada del PSOE "i avui hi ha gent condemnada" i perquè, malgrat això, segueixen instal·lats en el "i tu més", en el "i tu pitjor" i en el "jo no sabia res".
En aquest sentit, Rufián ha repartit crítiques a diferents dirigents i exdirigents polítics espanyols com Felip González, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso per concloure que tot això "ja se sap", però "no serveix de res si l'esquerra se sustenta només en l'i tu més".
"Perquè la dreta té interessos, però l'esquerra té principis. Perquè hi ha el que és legal i el que és moral. Senyories d'esquerres, quan l'esquerra roba, la nostra gent plora. Quan la dreta roba, la seva gent fitxa", ha subratllat.
A més, el portaveu parlamentari ha advertit al cap de l'Executiu que el problema del PSOE no és amb el PP o amb Vox, sinó "amb la gent", i ha al·ludit a els qui han defensat al PSOE "en la seva feina, als seus bars, als seus carrers" i ara estan "decebuts, emprenyats i avergonyits" escoltant "dels fatxes" allò que "tots són iguals".
PERSEGUEIXEN A SÁNCHEZ PER PACTAR AMB INDEPENDENTISTES I PODEM
El dirigent republicà ha argumentat que hi ha una part del poder judicial, policial i mediàtic que té "ganes" al Govern, "les mateixes" que a ERC, i ha sosté que no persegueixen a Sánchez per les seves polítiques, sinó per pactar amb ells, Podem, Bildu i el BNG. "Això l'Espanya fosca i que mana en aquest país no ho oblidarà mai", ha afirmat.
També ha qüestionat que la Justícia sigui igual per tots i ha posat com a exemple unes declaracions de Miguel Ángel Rodríguez sobre "dinamitar" el Ministeri d'Hisenda, comparant-les amb la persecució que va patir l'humorista Quequé pel seu missatge en el qual demanava dinamitar el Valle de los Caídos.
Així mateix, Rufián ha asseverat que hi ha jutges que actuen "amb un calendari a la mà" --en al·lusió al jutge que porta la investigació del cas de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, al que ha definit de "miserable"-- que triguen "molt amb alguns i molt poc amb uns altres" i que, al seu judici, són "arbitraris".
"Benvinguts. Els jutges i els policies d'aquest país no són éssers de llum", ha dit Rufián al PSOE, al que ha retret que només hagi començat a assenyalar les "enormes carències democràtiques" d'Espanya quan li han "tocat la careta". En aquest sentit, ha preguntat a Sánchez què ha fet per canviar aquesta situació i ha criticat el repartiment del Consell General del Poder Judicial amb el PP.
El portaveu d'ERC ha defensat a més la necessitat de regular "urgentment" la figura dels ex-presidents en considerar que "no té cap sentit que no hi hagi límits entre la influència, el 'lobby' i el tràfic d'influències".
"RESISTIR ESTÀ BÉ, PERÒ CAL ACTUAR"
Després, Rufián ha assegurat que no té "punyeteres ganes" de que el líder de l'oposició sigui president ni que el president de Vox sigui vice-president del Govern d'Espanya, ni de veure "il·legalitzacions" o "empresonaments polítics".
No obstant això, ha preguntat a Sánchez "per què continuar d'aquesta manera" i ha demanat omplir de contingut la legislatura. "Resistir està bé", ha dit, però ha advertit que no n'hi ha prou amb presentar-se com "el menys dolent" i ha reclamat actuar, per exemple, en matèria d'habitatge.
Finalment, el portaveu independentista s'ha dirigit al PP per preguntar-li "la moció de censura per quan" i si no la presenta perquè "no tenen pebrots", abans de prometre que faran "tot el possible" perquè no arribin al Govern Feijóo i Abascal.