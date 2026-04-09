Rufián demana a ERC intentar liderar la unió de l'esquerra: "Si no, ens mataran per separat"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat al seu partit que intenti liderar la unitat a l'esquerra i ha defensat que pugui inspirar a les esquerres alternatives a Espanya davant de l'auge de l'extrema dreta: "Si no, ens mataran per separat", ha dit en al·lusió a unes futures eleccions generals.
Així s'ha pronunciat aquest dijous en l'acte 'Què s'ha de fer?' amb l'eurodiputada de Podem i exministra, Irene Montero, moderats per l'exdirigent de Comuns Xavi Domènech, a l'auditori del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), davant d'unes 300 persones.
"SI EM VA EL CÀRREC, ME'N VAIG CAP A CASA"
"Li demano al meu partit que intenti liderar això. I si em va el càrrec, me'n vaig cap a casa", ha sostingut Rufián.
A més, ha celebrat que a Andalusia s'hagi aconseguit una candidatura unitària d'esquerres, però ha reclamat que l'esquerra sobiranista --en al·lusió a ERC, EH Bildu, BNG i Compromís-- faci un esforç per simplificar diferències amb la resta de les esquerres.
REPETIR UNIDES PODEM
Ha reclamat que es repeteixi una coalició com va ser Unides Podem, i s'ha preguntat: "I per què ERC no pot inspirar, dic amb humilitat, però inspirar, com en altres moments, a aquesta esquerra espanyola, aquesta esquerra amb un projecte més espanyolista, amb un projecte més federal, confederal?".
Ha afirmat que al voltant de Montero es poden "aglutinar moltes coses", ha defensat que ERC ajudi a que es produeixin aquestes confluències, i ha afegit que el problema no el tenen les esquerres sobiranistes, a les quals augura que els anirà bé si hi ha eleccions, sinó que el problema està en l'esquerra a l'esquerra del PSOE.
El dirigent republicà es nega a relegar persones d'esquerres a l'abstenció o a votar el PSOE: "Jo em nego a avergonyir-me de dir que vull que a les esquerres espanyoles els vagi bé. Perquè jo vull un govern del PSOE submís, a Bildu, a ERC, a Compromís, a Endavant Andalusia, a les esquerres sobiranistes".
Ha avisat que "el que ve no és el de sempre, el que ve és un enorme sofriment social, Abascal de vicepresident", i ha insistit que voler frenar això no li fa ni menys català ni menys independentista.
LA FÓRMULA
Quant a la fórmula que s'ha d'utilitzar per unir a l'esquerra, ha dit que ell no té una vareta màgica, i ha afegit que, com més es parli del 'com', més fàcil ho tenen "els aparells dels partits" dir que no, i els ha emplaçat a parlar i els ha receptat parlar de ciència i programa.
"Per què no feu un grup interparlamentari en el Congrés? Hi ha mil maneres de fer aquestes coses que estem proposant. Hem de donar espai a les cúpules dels partits perquè puguin parlar", ha subratllat Rufián.
També ha assegurat que l'esquerra no ha d'insultar al votant de Vox i Aliança Catalana (AC): "No tots són uns fatxes. La millor manera de regalar-los és dir-los que són idiotes o uns fatxes. Els han convençut que el culpable de la seva precarietat és algú més vulnerable que ell", ha apuntat.
NO REPARTIR CARNETS
Rufián ha plantejat convèncer la gent més enllà de banderes, idiomes i causes, i no repartir carnets d'esquerres o de dretes.
"Hem de parlar de tu a tota la gent i dir-li: 'Mira, si comparteixes justícia social, democràcia, llibertat i tal i qual, ets dels meus'. Sense tantes manies, sense tant lèxic, sense tanta frase de tassa motivadora d'esmorzar", ha dit.
EL PROBLEMA "SÓN ELS NEUTRALS"
També creu que "el problema no són els feixistes, són els neutrals, perquè no hi ha tants feixistes", i ha instat a l'esquerra a abordar temes que li són incòmodes com l'ordre, la seguretat i la migració, sense vincular-los, ja que considera que hi ha persones que senten representants de l'extrema dreta parlar d'això i els sona bé el que diuen.
Ha sostingut que ell no vol governar Espanya, sinó que "es governi bé Espanya".
INDEPENDENTISME I REALISME
Considera que defensar tot això no el fa menys català i menys independentista, i que per primera vegada l'esquerra sobiranista pot ser un espai a l'esquerra del PSOE "on el dret a l'autodeterminació de Catalunya i d'Euskadi no estigui posat en dubte".
A més, ha acusat Junts de portar dos anys votant amb PP i Vox en el Congrés, i sobre l'independentisme català ha afegit: "El relat màgic que som el 70, el 60, fins al 50% dels 'indepes' a Catalunya és màgia. Malgrat tot, no és així. I dir-ho a mi no em fa menys 'indepe'. Em fa més realista".