Veu el concert econòmic com a "espai de sobirania" per avançar cap al referèndum



BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha confirmat que no presentarà candidatura al Congrés Nacional del 30 de novembre ni tampoc serà la candidata republicana davant d'una possible repetició electoral a Catalunya, "i menys contra Oriol Junqueras".

"No seré candidata a res, absolutament a res", ha dit aquest divendres en el seu discurs davant del Consell Nacional del partit i després d'haver participat en l'Executiva d'ERC presencialment, després de més de sis anys a Suïssa.

Ha afirmat que vol ser útil de cara al Congrés del partit al novembre, ha defensat que hi hagi un "relleu" generacional i ha demanat a la militància que pari els rumors que ella serà candidata.

"Crec que he complert una etapa immensa. Són 12 anys de secretària general i encara haig de sumar tres anys com a secretària de Política Internacional. Jo crec que està molt bé que la meva posició actual l'ocupi un altre", ha insistit.

Rovira ha indicat que a ERC hi ha molt talent, però que s'estan "menyspreant" internament, i ha defensat empoderar aquest talent i que ocupi posicions en l'adreça i encapçali candidatures, després del que ha reclamat que hi hagi una cadena de relleus ordenada, tranquil·la i serena, en les seves paraules.

"MALS RESULTATS"

Ha recordat que, quan l'ara ja expresident d'ERC Oriol Junqueras estava a la presó, només tenia 5 minuts per parlar amb ell per telèfon a la setmana: "I va haver-hi alguns que van aguantar el castell, que van fer pinya".

Rovira ha recordat que la prioritat del partit llavors era aconseguir que els líders empresonats sortissin en llibertat, i ha reivindicat com a clau de l'èxit "haver resistit a la repressió política", després del que ha demanat que no hi hagi retrets dins del partit ara que no han guanyat eleccions.

"Hem tingut mals resultats, molt mals resultats, durant tot un cicle electoral, durant quatre eleccions seguides", ha lamentat, i ha apostat per tenir un debat dins del partit amb garanties polítiques i per posar-se d'acord en quines coses han de canviar.

La secretària general d'ERC ha assegurat que gent de fora del partit diu que estan travessant una crisi, però ho ha negat: "Nosaltres el que els hem de dir és que no, tenim un debat, i serà madur", després del que ha instat a posar com a prioritat el projecte d'ERC.

També ha reclamat a la militància que es faci autocrítica constructiva, "i ha de ser amb relació al projecte, no amb relació a un company o l'altre", i que es posi fi a l'autocrítica destructiva si es detecta en el debat intern.

CONCERT ECONÒMIC

Rovira també ha afirmat que el concert econòmic "pot ser un espai de sobirania" que permeti a Catalunya estar més preparada per avançar cap al referèndum, en referència a les negociacions entre republicans i socialistes per a una possible investidura.

"Jo penso que el país necessita fer passos clars de sobirania", ha reclamat la dirigent republicana, que ha afegit que Catalunya ha de superar l'etapa de l'1-O i reconstruir una majoria social i política a favor de la independència, ha dit textualment.

Ha defensat que ERC ha de liderar "l'articulació d'aquest espai a favor d'un referèndum", reconstruir l'estratègia independentista i guanyar espais de sobirania, com assegura que és el concert econòmic.

Per a ella, ha arribat un nou cicle polític en el qual s'ha de "tornar a unir a l'independentisme en debats serens, sans i honests" i refer confiances dins d'aquest moviment, i ha afegit que si no fan això, no podran recuperar una majoria independentista.

REPLICA A FEIJÓO

Rovira ha començat el seu discurs replicant al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha assegurat que ella ha pogut tornar a Espanya per un error processal: "Estic a casa perquè no he comès cap delicte, estic a casa perquè s'ha fet justícia de debò, torno amb les conviccions intactes".

La dirigent republicana s'ha dirigit a Feijóo per dir-li que "quan un Estat no és democràtic ni de dret, no és que hi hagi errors processals, és que es polititza la justícia, la justícia criminal es converteix en un enemic clarament polític", ha subratllat.

Ha afegit que si el jutge de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García Castelló "s'ha equivocat, és perquè l'ha prorrogat (la causa) 350.000 vegades cada vegada que el moviment independentista es movia", i ha sostingut que l'última vegada que va prorrogar la causa del 'Tsunami Democràtic' va ser quan ERC va pactar amb el PSOE l'amnistia.

Rovira ha lamentat que aquest magistrat "s'ha escapat d'aplicar la llei d'amnistia", després d'acusar-lo d'estar prevaricant, i ha defensat que el millor que li pot passar a Catalunya és convertir-se en un Estat independent amb jutges que busquin fer millor la vida de la gent, ha dit textualment.