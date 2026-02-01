Rodalies seguirà dilluns amb busos alternatius i recupera l'R11 a Figueres-Portbou (Girona)

BARCELONA, 1 EUROPA PRESS)
Rodalies seguirà aquest dilluns amb busos alternatius on no puguin circular trens, informa Renfe aquest diumenge per la nit en un comunicat, i afegeix que el gestor de la infraestructura "continua els treballs urgents de millora, fet que permet anar normalitzant el servei".
Garanteix la mobilitat de totes les línies "ja sigui amb servei amb tren o amb servei alternatiu per carretera, segons les circumstàncies, d'acord amb el titular" del servei, la Generalitat.
Ha destacat que "es recupera la circulació ferroviària en la línia R11 entre Figueres-Portbou".
SERVEIS AQUEST DILLUNS
Quant a la resta de línies, aquests seran els serveis:
--R1: L'Hospitalet de Llobregat - Blanes: servei amb tren.
Blanes - Maçanet Massanes: servei alternatiu per carretera.
--R2 - R2 Nord: Circulació en tot el seu recorregut amb l'oferta habitual.
--R2 Sud: Dos trens per hora i sentit. Amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona, "per incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants, la qual cosa suposa una restricció de la capacitat operativa".
--R3: Fabra i Puig - Puigcerdà: servei alternatiu per carretera per les obres programades de desdoblament de la via que s'està fent des d'octubre.
--R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia: servei amb tren.
Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central: servei alternatiu per carretera.
Martorell Central - Terrassa Nord: servei amb tren.
Terrassa Nord - Manresa: servei alternatiu per carretera.
--R7: Servei alternatiu per carretera per les obres programades a Montcada Bifurcació.
--R8: Servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers poden continuar als trens de l'R2 Nord.
--RL4: Lleida - Cervera (RL3 / RL4): servei amb tren.
Cervera - Manresa: servei alternatiu per carretera.
--RG1: Maçanet-Massanes - Portbou: servei amb tren.
--R11: Barcelona Sants - Figueres / Portbou: servei amb tren.
--R13 i R14 Lleida - Vinaixa: servei amb tren.
R13: Servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders.
R14: Servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i Reus.
--R15: Barcelona Estació de França - Reus: servei amb tren.
Reus - Riba-roja d'Ebre: servei alternatiu per carretera.
--R16 / R17: Circulació ferroviària en tot el seu recorregut.
--RT1: Tarragona - Reus: servei amb tren.
Reus - La Plana Picamoixons: servei alternatiu per carretera.
--Barcelona Sants - Camp de Tarragona - Lleida-Pirineus: "Com a reforç de l'oferta habitual", es mantenen nous serveis especials gratis de Mitja Distància per la línia d'Alta Velocitat entre Barcelona i Lleida amb 4 serveis addicionals.