AMP.- La regidora Carol Recio serà la número 2 de Pisarello en les primàries de BComú

La regidor Jess González i l'activista Alicia Puig també formaran part de la candidatura
La regidora de BComú a l'Ajuntament de Barcelona Carol Recio formarà tàndem amb el diputat de Sumar en el Congrés i portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, en les primàries de BComú per triar alcaldable per a la capital catalana de cara a les eleccions municipals de 2027.
Ho ha anunciat el propi Pisarello en un acte celebrat aquest dimarts en l'Ateneu del Clot de Barcelona, acompanyat de Recio, la també regidora de BComú Jess González i l'economista i activista Alicia Puig, que també formaran part de la seva candidatura.
Pisarello ha assegurat que, junt amb Recio, González i Puig construirà una proposta feminista que "pugui interpel·lar a les dones de classe treballadora, migrants, de la cultura, la ciència, el cooperativisme i la petita i mitja empresa per deixar clar que Barcelona no farà un pas enrere davant de l'onada reaccionària".
"Volem que Barcelona torni a ser la ciutat feminista que va anar els 8 anys que vam governar", ha afirmat Pisarello, que s'ha compromès a aprofundir i actualitzar moltes de les polítiques que es van desplegar durant l'alcaldia d'Ada Colau i que, en les seves paraules, van fer de la ciutat una referència al món sencer.
A l'acte també ha assistit la coordinadora de Catalunya en Comú i regidor en l'Ajuntament, Gemma Tarafa, i estava previst que també assistís Colau, però finalment no ha pogut per una malaltia.
TORNAR A GUANYAR BARCELONA
A més de regidor en l'Ajuntament, Recio també és presidenta de BComú en el districte de Nou Barris i sociòloga de professió: "Sé a qui represento i tinc molt clar que necessitem un Ajuntament que no es doblegui davant dels interessos dels poderosos", ha afirmat.
També ha defensat crear un projecte per tornar a "demostrar que BComú està al servei de les classes populars", bevent de la seva experiència al govern municipal, sense caure en la nostàlgia, per obrir un nou temps per als veïns i veïnes de la ciutat.
D'aquesta manera, ha assegurat que el seu objectiu és "tornar a guanyar Barcelona", construint una ciutat en la qual treballar i envellir dignament, que no normalitzi la desigualtat i no accepti ser propietat només d'uns pocs, en les seves paraules.
CANDIDATURA UNITÀRIA
En preguntar-se-li per si contemplen formar una candidatura unitària amb l'encapçalada per l'escriptor i periodista Roberto Enríquez, conegut com a Bob Pop, Pisarello s'ha obert a "treballar junts una vegada acabi el procés".
Així mateix, ha esperat que les primàries "serveixin per enfortir" l'espai polític dels Comuns i reforçar la participació ciutadana i ha reivindicat que ni ell ni la resta de persones que l'acompanyen han deixat de ser els activistes que van començar a fer política en el seu moment.
20 DE FEBRER
La coordinadora de BComú va aprovar aquest dilluns el calendari de les primàries, que revelaran els seus primers resultats el 20 de febrer i que seran confirmats tres dies més tard, el dia 20.
Aquest dimarts es tancarà el cens del partit perquè entre el dissabte 24 i dilluns 26 del mateix mes es puguin inscriure els candidats, sempre en format tàndem o parella, la qual Bob Pop encara no ha revelat.
Llavors i fins al 6 de gener s'iniciarà el període de recollida dels 3 avals necessaris, i el 7 de febrer es farà la primera proclamació de les candidatures, que serà ratificada el dia 10, després d'un període d'al·legacions.
Finalment, s'obrirà la campanya electoral entre el dimecres 11 al dilluns 16 de febrer, i les bases del partit podran votar durant els tres propers dies, fins al dijous 19 de febrer, després de la qual cosa es farà un primer anunci dels resultats el 20 del mateix mes, que seran confirmats tres dies més tard, el 23 de febrer.