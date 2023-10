Pujol: "A l'hora de negociar hem de mirar que Catalunya no caigui en la candidesa"

Demana un pacte que "pugui durar a través de la història"



BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha aconsellat als negociadors d'una possible investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, "mirar que Catalunya no caigui en la candidesa".

En una entrevista a Elnacional.cat recollida aquest dimecres per Europa Press, Pujol també ha demanat "ser exigents" en la negociació i que el conjunt de Catalunya i de les forces polítiques catalanes siguin capaces de defensar els seus interessos econòmics, socials i ambientals.

"Hem de procurar que no ens enganyin. Amb algunes coses del Pacte del Majestic no ens van enganyar, s'han fet, i Espanya va actuar d'acord amb aquells criteris. Però no tots", ha expressat Pujol.

GOVERN INTERÍ

Pujol ha apuntat que fa dos mesos que el Govern central es troba en interinitat, la qual cosa ha qualificat com "una situació de crisi", i que creu que ha de portar a una reflexió que avança que no serà fàcil, segons ell.

"S'ha de fer alguna cosa que pugui durar a través de la història. Que al cap de 5, 10, 20 o 30 anys no es pugui dir: 'Això ja no serveix", ha argumentat.

TRASPÀS DE RODALIES

En relació a un hipotètic traspàs de Rodalies a la Generalitat, ha dit que és una competència que ja hauria de ser del Govern: "Però quina barra! Ja fa molt temps que s'havia d'haver traspassat".

No obstant això, Pujol assenyala com "més essencial" per a la negociació la identitat de Catalunya, que assegura que no es pot perdre.

En aquest sentit, ha subratllat la capacitat que ha tingut Catalunya per absorbir la immigració, ja que "s'han acabat integrant i parlant català", segons ell, encara que ha reclamat que la Generalitat disposi de les eines pròpies per regular els fluxos d'immigració.