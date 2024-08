AMP.- Puigdemont: "Tenim capacitat per entrar i per sortir, per desafiar un Estat repressor"

"Jo vull fer política en condicions de normalitat"



BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmat que la seva presència a Barcelona aquesta setmana i el seu retorn a Waterloo (Bèlgica) sense ser detingut prova diverses coses: "La primera, que nosaltres tenim capacitat per entrar i per sortir, per desafiar un Estat repressor".

"I que no ens rendim, i que jo no he anat a entregar-me", ha assegurat en declaracions a TV3 des de Waterloo recollides per Europa Press.

"Vam activar un pla que ens semblava impossible, que no donava moltes possibilitats d'èxit. Jo estava convençut que podia acabar fàcilment detingut", ha dit.

Però ha destacat que, "si sortia bé", aquest pla li permetia demostrar la força dels seus objectius.

EL PLA B "VA PASSAR A SER EL PLA A"

"El nostre pla B va passar a ser el pla A", ha dit, i per això van activar un pla que els semblava impossible però que va sortir bé.

Ha explicat per què va activar el pla B: "Vist que jo no podria accedir (al Parlament), vist que jo no podria parlar, vist que no serviria de res fer-me detenir i que la meva intenció era poder continuar la feina".

"UN TRIBUNAL QUE S'ESTÀ REBEL·LANT"

Sobre la llei d'amnistia, ha constatat que "hi ha un tribunal que s'està rebel·lant contra les lleis aprovades pel seu parlament. Això no és acceptable. Això no ho pot acceptar cap Estat de dret".

"Amb el gest, no exempt de risc, crec que hem ampliat moltíssim la denúncia d'això", ha opinat.

Per a ell, "no queda un altre remei que s'apliqui la llei d'amnistia, perquè, si es vol fer política, i jo vull fer política en condicions de normalitat, aquesta llei s'ha d'aplicar".