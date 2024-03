AMP.- Puigdemont tanca un acord amb 7 formacions pel 12M i reivindica l'esperit de suma

Insisteix a culminar la independència i lamenta els costos "elevadíssims" de la dependència de l'Estat



PERPIGNAN (FRANÇA), 26 març (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest dimarts l'esperit de suma que demana el seu partit per sobreposar-se a la "resignació" que ofereix l'Estat per a Catalunya.

Ho ha dit en un acte a Perpignan (França) en el que ha signat l'Acord del Vernet' junt amb 7 formacions més petites per liderar una candidatura que vagi més enllà de les sigles de Junts: Joventut Republicana, Verds-Alternativa Verda, Reagrupament, Acció per la República, Estat Català, Moviment d'Esquerres de Catalunya (MESCat) i Demòcrates.

Amb el mateix fons blau que a l'acte d'Elna (França), en el que no hi ha les sigles de Junts, els partits signataris de l'acord es comprometen a acompanyar Puigdemont "en el camí cap a la seva restitució en plenitud".

Per Puigdemont, la signatura amb aquests partits demostra la voluntat de Junts de voler sumar "per construir un projecte que governi, però que lideri, i que ho faci sense deixar cap carpeta de costat i sense sortir renunciat de casa".

"Als responsables d'aquestes forces que veniu de tradicions diverses, de vegades enfrontades, algunes molt antigues i pioneres en la defensa dels drets i llibertats de Catalunya, altres més recents, avui us agraeixo aquesta voluntat de sumar des de les vostres identitats", ha destacat.

Es tracta, ha afegit, d'oferir un bon govern i de recuperar "l'autoestima i l'ambició nacional" per acabar la feina que, en la seva opinió, van deixar a mig fer en 2017, i de fer-ho sense complexos i aprofitant la preparació i l'experiència acumulada.

COSTOS "INSOSTENIBLES"

Amb la signatura d'aquest dimarts, l'expresident català i eurodiputat de Junts creu que fan un pas en la direcció correcta després de qualificar d'"elevadíssims i insostenibles" els costos de la dependència de l'Estat, en les seves paraules.

"Que sistemàticament els partits que governen Espanya, sigui el partit d'Illa o el de Fernández, deixin tirat a vuit milions de persones i alhora sobrealimenten l'economia de Madrid, només pot ser contestat i combatut des de Catalunya, amb una actitud de fermesa i amb algú que no tingui les mans lligades a Madrid", ha puntualitzat.

RESIGNACIÓ

En la seva opinió, cal passar pàgina davant d'una situació que considera que castiga als catalans i beneficia de forma "escandalosa" la comunitat de Madrid, i davant de la que retreu que només se'ls ofereixi resignació i conformitat.

Després de defensar que la independència és l'única cosa que pot assegurar el futur i el benestar dels catalans, ha assegurat que cap de les propostes que ha pogut formular l'Estat en aquests anys ho ha desmentit, sempre que comptés amb les competències, eines i recursos financers que tenen uns altres.

"Una Catalunya independent que pugui valer-se dels seus recursos és un projecte amb més possibilitats de construir una societat més justa i pròspera. No us resigneu, no us conformeu, les coses poden canviar", ha subratllat.

Segons Puigdemont, quan els catalans miren al Govern buscant respostes a reptes com la sequera, la immigració o Rodalies "pot ser que no les trobin per incompetència, però fins i tot sent competents, pot ser que no les trobin per falta de competència i recursos".

La conseqüència de reclamar durant aquests anys, ha prosseguit, ha estat "la repressió, no només política i judicial, també hi ha una repressió econòmica i la pateixen vuit milions de catalans" en forma de falta d'execució de compromisos pressupostaris, per exemple.

ACORD DEL VERNET

L'acord signat per les set formacions recull la necessitat de construir un "front de país tan ampli com sigui possible" per recuperar la iniciativa política i situar Catalunya en una posició per culminar la independència.

"El moviment independentista ha de tornar a l'estratègia guanyadora de l'1-O. Catalunya no es pot permetre una altra etapa de desunió i de lluites intestines", resa el document.