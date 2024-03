AMP.- Puigdemont serà el candidat de Junts a les eleccions del 12M: "Volem acabar la feina"

Busca la seva "restitució" i no renunciarà a l'autodeterminació si es dilata la negociació amb l'Estat



ELNA (FRANÇA), 21 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dijous que serà el candidat del partit a les eleccions al Parlament del 12 de maig amb l'objectiu de culminar amb èxit --ha dit-- el procés d'independència: "Volem acabar la feina".

"He decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament i proposar la meva candidatura per a la restitució de la Presidència de la Generalitat, per reprendre el camí que la repressió i la divisió van bloquejar", ha dit en una conferència a l'auditori de l'Ajuntament d'Elna (França) davant d'un miler de persones, entre les quals hi havia la plana major de Junts.

El seu partit havia alimentat aquests últims dies la possibilitat que Puigdemont encapçalés la candidatura, i ell mateix es va mostrar convençut que podria estar a Catalunya per al debat d'investidura.

"No podria explicar, ni tan sols a mi mateix, que després de passar sis anys i mig defensant la Presidència en l'exili, ara que s'obre l'oportunitat de fer possible la seva restitució, ara, defugís aquesta responsabilitat", ha dit.

Per això, ha proposat la seva candidatura "a la restitució de la Presidència de la Generalitat per reprendre el camí que la repressió i la divisió van bloquejar".

REFERÈNDUM

Ha defensat que intentar acordar un referèndum d'autodeterminació amb el Govern és un objectiu "tan possible com l'era la Llei d'Amnistia", quelcom que assegura que saben els socialistes.

En la seva opinió, en una societat on es pot canviar de Déu o d'orientació sexual, haurien de poder canviar de nacionalitat els qui sentin que no se'ls respecta, i més davant d'una nacionalitat que obliga a tenir "una identitat nacional militant", en referència a l'espanyola.

"Respectar el dret a l'autodeterminació no demana cap esforç ni cap canvi constitucional; només demana voluntat política", ha dit, i ha deixat clar que, si la negociació amb l'Estat sobre això es dilata o no dona fruits, no renunciaran a aconseguir la plena independència si és la voluntat dels catalans.

FER-HO "MILLOR"

Malgrat tot, ha afegit que hauran de fer-ho "millor", tenint en compte l'experiència acumulada de l'1-O i coneixent els possibles itineraris, fortaleses i febleses.

I en paral·lel, ha apel·lat a treballar amb el conjunt de l'independentisme, polític i social, per "culminar la feina" que considera que va quedar pendent l'any 2017, si l'Estat s'oposa al dret a l'autodeterminació.

Davant d'una convocatòria electoral imprevista, Puigdemont ha justificat la seva decisió d'encapçalar la candidatura de Junts i renunciar a concórrer a les europees, al·legant que no li agrada la "resignació" ni buscar el camí més còmode, tampoc a nivell personal, ha puntualitzat.

CANDIDATURA MÉS ENLLÀ DE JUNTS

Després d'assegurar que vol una candidatura que vagi més enllà de Junts amb perfils i suports d'altres sectors, ha reivindicat el paper jugat des de Brussel·les i ha carregat contra la "repressió persecutoria" de l'Estat i les conseqüències que, al seu parer, té sobre la vida dels catalans.

També ha dit que han fracassat tots els intents d'arrossegar-los --en les seves paraules-- "al camí de la renúncia o rendició" amb mesures com els indults, entre altres opcions.

"En les properes eleccions no triarem només qui governa una autonomia cada dia més inoperant i resignada. Caldrà triar", ha dit.

Per a ell, és una elecció "entre els que volen acabar la feina d'enfonsar la nació i adscriure Catalunya en el concert de les regions espanyoles, com una comunitat autònoma més", i els qui, com ell, volen culminar el camí que van començar cap a la independència.

Per això, ha instat a configurar un projecte de lideratge "que parli de tu a tu a l'Estat i que tingui una veu pròpia recognoscible internacionalment" així com a allunyar-se de conceptes com la resignació i el derrotisme.