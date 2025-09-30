AMP.- Puigdemont reivindica l'1-O i la seva fórmula d"èxit" basada en la unitat i transversalitat

Advoca per integrar i no "mirar al que es té al costat, què pensa" o quina llengua parla
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest dimarts l'1-O i la seva fórmula d"èxit", basada en la unitat i la transversalitat del moviment independentista, i ha cridat a preservar i cuidar l'esperit d'aquesta jornada.
Ho ha dit en un missatge gravat que s'ha emès en un acte de Junts pels 8 anys de l'1-O que s'ha celebrat a Cornellà del Terri (Girona), en el qual també han intervingut el secretari general del partit, Jordi Turull, i el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcalde del municipi, Salvador Coll.
"És imperiós que aquell esperit, aquella fórmula, la preservem bé, la cuidem. És un patrimoni històric del poble de Catalunya. L'1 d'octubre ha entrat, per mèrits propis, en la història de Catalunya. Cuidem-lo", ha defensat.
VICTORIA D'INSTITUCIONS I CIUTADANIA
Puigdemont ha assegurat que l'1 d'octubre del 2017 va ser el dia d'una gran victòria de les institucions "enfront la repressió de l'Estat", així com una victòria de la mobilització ciutadana.
"Deien que no ho faríem, que no aguantaríem, ens van amenaçar. Sabíem les conseqüències que podia comportar que, malgrat tot això, nosaltres, les institucions, asseguréssim als pobles de Catalunya que hi hauria urnes i paperetes, i això va passar", ha insistit.
Creu que fan falta les condicions suficients per ser independents i apunta que és aquí on "l'Estat espanyol, des de fora de Catalunya i ara també en les institucions catalanes, treballa perquè" no es puguin aconseguir aquestes condicions.
"NO RENUNCIAREM A AQUEST DRET"
"Nosaltres no renunciarem a aquest dret, ni renunciarem a aquest treball, però és una cosa col·lectiva", afegeix.
Afirma que la fórmula, en les seves paraules, ja s'ha provat i que passa per "no mirar al que es té al costat, què pensa, ni quina llengua parla, ni quin origen té, ni quina religió professa, sinó integrar i incorporar".
Puigdemont insisteix que volen la independència per "assegurar el futur" dels ciutadans catalans i de Catalunya, així com de la llengua i la manera de vida catalana.
"No perdem de vista que aquell dia, malgrat que ens volien vençuts, nosaltres els var derrotar. Vam guanyar i va ser la victòria d'un poble que crida i cridarà per sempre 'Visca Catalunya lliure", afegeix.