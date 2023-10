No al·ludeix a la negociació amb el PSOE sobre l'amnistia



BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i president del Consell de la República (CdRep), Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest diumenge l'1-O de 2017 i ha demanat no desaprofitar-ho "cercant sortides personals".

"L'1-O és un colossal exemple de resiliència i resistència. Amb aquestes eines hem de fer el treball pendent, sense perdre l'alè, sense perdre els nostres punts cardinals ni tampoc desaprofitar-los cercant sortides personals en comptes de donar passos avanci per l'avanç col·lectiu", ha dit en l'acte de CdRep, ANC, Òmnium, AMI i Intersindical en el sisè aniversari de l'1-O.

No obstant això, en la seva intervenció no ha al·ludit a la negociació de Junts amb el PSOE sobre una llei d'amnistia.

Segons Puigdemont, la fórmula per aconseguir la independència ja existeix i considera que només cal decidir-se a aplicar-la: "Ho tenim en les nostres mans, però depèn de la nostra voluntat perquè la capacitat l'hem i l'heu demostrat".

"Hem de fer el possible no per a una dispersió, sinó per a una confluència de voluntats per la independència perquè l'1-O sigui el nervi que determini l'acció política", ha recalcat.

CULMINAR LA INDEPENDÈNCIA

Segons Puigdemont, la independència es culminarà també "amb més autoestima, la qual cosa no significa absència d'autocrítica, amb més empatia, la qual cosa no significa comprensió absoluta, i amb més convenciment" del que el poble català és capaç de fer, la qual cosa no ha de portar a ignorar manques i límits.

En la seva opinió, tots els intents que hi ha hagut per suposadament restar transcendència i legitimitat a l'1-O, des del camp contrari "i de vegades des del camp propi", han fracassat, i també ha criticat als que han volgut arraconar, en les seves paraules, el CdRep.

"LES COSES HAN COMENÇAT A CANVIAR"

"Avui les coses han començat a canviar, no prou, però sí en la bona direcció. I és necessari que entre nosaltres explorem més aquest camí i de manera més efectiva", ha sostingut.

A més, ha reivindicat que sempre han mantingut la posició: "Mai hem estat els de deixar-ho passar, els de passar full o els de punt i final. Tot el contrari. Hem dit que ni ho deixarem passar ni acceptarem que ningú passi full en el nostre nom", ha afegit.