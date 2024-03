Puigdemont "podria ser" en la investidura a Catalunya sense aclarir si serà candidat

Vol tornar al Parlament després d'anys "mantenint la presidència, malgrat el 155, a l'exili"



BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit aquest dimecres que "podria ser" en el ple d'investidura del Parlament després de les eleccions del 12 de maig, sense aclarir si serà candidat, i ha afirmat que li faria molta il·lusió.

"Em faria molta il·lusió estar en el Parlament de Catalunya després de més de sis anys i quatre mesos mantenint la presidència, malgrat el 155, a l'exili", ha respost a la premsa a Estrasburg (França) preguntat per l'avançament electoral anunciat aquest mateix dimecres pel president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Ha apuntat que la Llei d'Amnistia es preveu aprovar aquesta setmana i que entri en vigor a finals de maig després de passar pel Senat.

"La Llei (d'Amnistia) diu que, encara que hi hagi paràlisi de la llei no es retiraran les mesures cautelars", per la qual cosa no serien efectives les ordres de detenció contra ell en l'àmbit internacional ni a Espanya.

PARLARÀ AMB ELS SEUS ADVOCATS

No obstant això, ha dit que encara no ha tingut temps de parlar amb els seus advocats per valorar si es presentarà com a candidat.

"Tot és molt prematur", i ha admès que la decisió que prengui afectarà la seva candidatura al Parlament Europeu, perquè creu que no és compatible amb ser candidat a la Generalitat.

Ha afegit que la seva decisió estarà marcada pel termini per presentar les candidatures, que ha assegurat que no sap quin és.