Puigdemont no recolzarà Sánchez si continua "l'estratègia que pretén enfonsar" Catalunya

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha advertit que no seguirà recolzant el Govern espanyol "mentre persisteixi tant a Madrid com a Catalunya l'estratègia que pretén enfonsar" Catalunya en una decadència social, econòmica, lingüística i nacional, ha dit.

En un videomissatge difós a X aquest dimarts i recollit per Europa Press, ha avisat que així "de cap manera" renovaria el suport que Junts va donar al president del Govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Per a ell, tant Sánchez com el president de la Generalitat, Salvador Illa, "han cregut que els suports rebuts els donaven un xec en blanc" per intentar el que considera un engany.

"PÈRDUA DE CONFIANÇA"

Ha recordat que Junts no va recolzar Illa però sí Sánchez: "Per això hem actuat amb responsabilitat i per això admetem la pèrdua de confiança que li atorguem".

L'endemà del balanç de govern que van fer Sánchez i Illa, Puigdemont ha dit que el president català fomenta "la propaganda impulsada pel nacionalisme espanyol".

Ha retret a Illa que vulgui obrir una altra etapa després del 'procés' malgrat governar en minoria, l'ha acusat de no reclamar res al Govern espanyol "perquè no tanquin l'aixeta, i anar abaixant el cap", i ha destacat que a més l'executiu del PSC no estigui aconseguint uns Pressupostos.

"ELLS, CONSTITUCIONALISTES I MONÀRQUICS"

"Ara ells, naturalment constitucionalistes i monàrquics, han vingut a donar per superat" el procés i el patiment de molts independentistes, ha lamentat.

Precisament per aquest patiment, Puigdemont assegura que "no hi haurà prou propaganda i no hi haurà prou subvencions per tapar tanta memòria".

Enfront de tot això ha demanat, malgrat els desacords entre independentistes, "començar a treballar sense perdre més temps perquè no ho tornin a fer".

ENCARA HI HA "VÍCTIMES"

"No deixarem de patir mentre milers i milers de persones siguin víctimes d'una persecució infame, vergonyosa, antidemocràtica", ha afegit.

"Illa pretén que ens creguem que el patiment que ha provocat el seu 155, la seva persecució política i judicial durant més de 7 llargs anys no ha existit", li ha retret.

També creu que Illa pretén reflectir que aquests sofriments "són justos i són merescuts i que encara gràcies que a alguns els apliquin l'amnistia".

A més, ha assegurat que ni Illa ni Sánchez volien l'amnistia: "No la volien de cap manera. Els hi vam haver d'arrencar de les seves mans, unes mans encara brutes de la repressió", de què els considera corresponsables.