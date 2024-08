BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha instat aquest dijous a no renunciar a l'autodeterminació de Catalunya: "Encara que els hem vist la seva cara de repressors, avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí".

Ho ha dit al passeig Lluís Companys de Barcelona en un acte organitzat pel Consell de la República al que s'han sumat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI) i al que han acudit representants de Junts, ERC i la CUP.

Puigdemont ha assegurat que des de la política no hi ha dret a renunciar a l'autodeterminació perquè és un dret que pertany als pobles i és col·lectiu: "Ni és ni serà mai un delicte fer un referèndum".

"Avui molts pensen festejar que jo sigui detingut i pensaran que l'escarn ens i us dissuadirà; que per escarmentar val la pena incomplir una llei aprovada pel seu parlament", ha afegit, i ha afirmat que l'Amnistia havia de servir, textualment, per tornar a la política el que mai hauria d'haver sortit de la política.

Després del seu discurs, ha emprès una marxa cap al Parlament de Catalunya acompanyat dels representants de les entitats i partits polítics, on a les 10 està previst el ple d'investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.