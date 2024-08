Puigdemont: "He emprès el viatge de retorn des de l'exili"

Defensa que hauria de ser normal poder anar al Parlament sense arriscar-se a una detenció "il·legal"



BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha anunciat aquest dimecres que "ha emprès el viatge de retorn des de l'exili" a Espanya una vegada el Parlament ha convocat el ple d'investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat.

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d'investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l'exili.", ha subratllat en un vídeo penjat en el seu compte de Twitter recollit per Europa Press.

La Diputació Permanent del Parlament ha aprovat convocar el ple d'investidura d'Illa per a aquest dijous a les 10.00 hores amb el suport de tots els grups excepte l'abstenció de PP i Vox.

"Que jo pugui assistir al Parlament hauria de ser normal, que per fer-ho arrisqui una detenció, que seria arbitrària i il·legal, és l'evidència de l'anomalia democràtica que tenim el deure denunciar i combatre, no perquè som independentistes, sinó perquè som demòcrates", ha recalcat.

Per Puigdemont, en "condicions de normalitat democràtica" hauria de ser innecessari que anunciés la seva intenció d'assistir al ple, però lamenta que ell i l'exconseller Lluís Puig, com a diputats de Junts, no puguin fer-ho lliurement.

"Primer perquè portem damunt una llarga persecució per permetre que els catalans votéssim en referèndum. I segon, perquè el Tribunal Suprem es nega a obeir una Llei d'Amnistia aprovada i en vigor, i que és d'obligada aplicació", ha afegit.

Això, segons Puigdemont, és un "desafiament" que ha de tenir resposta i afrontar, i és un dels motius pel qual ha iniciat el camí de retorn a Catalunya, ha dit.

És més, s'ha mostrat convençut que "no hi ha un altre camí per a la normalitat democràtica que la fi de la repressió política, un final que està contemplat en la lletra i esperit de la Llei d'Amnistia".

"NO PODEM CALLAR"

"Si ens la creiem, i volem que sigui una llei que abasti a tothom, no podem callar davant de l'actitud de rebel·lia, de rebel·lió, en què s'han 'bunkeritzat' alguns jutges del Tribunal Suprem", ha sostingut.

També ha lamentat que això "no sembla que al Govern li preocupi molt" i tem que al futur Executiu català, que previsiblement encapçalarà el primer secretari del PSC, Salvador Illa, li resultarà igual d'indiferent, ha dit textualment.

"Però hi ha molts catalans que volem viure en un sistema democràtic ple, que volem gaudir del mateix que tenen els països més democràtics del món, amb una justícia imparcial, que no tingui agenda política, que no interfereixi per impedir la voluntat popular que s'expressa sempre a través dels parlaments", ha resolt.