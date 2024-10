Puigdemont, elegit de nou president de Junts amb el suport del 90,18% dels militants

Tindrà quatre vicepresidents i Jordi Turull repeteix com a secretari general

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha estat elegit aquest diumenge nou president de Junts amb el suport del 90,18% dels militants del partit, així com la resta de càrrecs de la direcció.

Al congrés que han celebrat des del divendres a Calella (Barcelona), Puigdemont agafa així de nou les regnes de la formació any i mig després de deixar el lideratge, i ho fa amb una renovada executiva feta a mida del secretari general de Junts, Jordi Turull.

Fins ara, la presidència de Junts requeia en Laura Borràs, que en aquest conclau s'ha acomiadat del càrrec i la seva propera destinació serà posar-se al capdavant de la nova fundació del partit, si així ho aproven els seus patrons.

A la candidatura de Puigdemont se sumen quatre vicepresidències, que ocuparan Josep Rius, Miriam Nogueras, Antoni Castellà i Mònica Sales, Jordi Turull repeteix a la secretaria general així com el seu adjunt David Saldoni, mentre que Judith Toronjo serà la secretaria d'organització i Teresa Pallarès la de Finances.

Els vocals de l'adreça són Jeannine Abella com a responsable del primer sector; Victòria Alsina, repte demogràfic i polítiques d'immigració; Joan Canadell, empresa i treball; Jaume Casañas, territori i transició ecològica; Violant Cervera, tercer sector social, infància i adolescència; Assumpta Cros, cultura; Josep Maria Cruset, indústria i turisme; Ennatu Domingo, drets socials, igualtat i feminisme; Anna Erra, polítiques educatives, i Jordi Fàbrega, polítiques de salut.

També hi ha Glòria Freixa, que s'ocuparà de les polítiques d'habitatge; Gemma Geix, universitats, innovació i investigació; Jaume Giró, fiscalitat justa i economia productiva; Oriol Izquierdo, justícia i qualitat democràtica; Anna Navarro, transformació digital, IA i Catalunya al món; Aleix Sarri, relacions internacionals i 'Països Catalans', i Isidre Sierra sobre estratègia en xarxa i àmbit metropolità.

La resta de vocals de l'executiva són Francesc Ten, que abordarà el capítol de defensa i promoció de la llengua; Ariadna Urroz, joventut i esports; Teresa Vallverdú, seguretat i civisme; Salvador Vergés, infraestructures, i Xavier Vinyals com a responsable d'acció estratègica i internacionalització.

ALTRES ÒRGANS

Tal com estava previst, Pilar Calvo serà la nova presidenta del Consell Nacional de Junts amb el 89,69% de suport, i substitueix al càrrec l'actual president del Parlament, Josep Rull.

A la seva intervenció al plenari del congrés, ha agraït a Puigdemont i Turull l'oportunitat que, al seu judici, no s'esperava i suposa un repte: "La pinya de Junts és inclusiva i oberta", ha defensat.

El diputat de Junts al Congrés Josep Pagès ha rebut el suport del 90,35% per posar-se al capdavant de la Comissió de Garanties, mentre que un 88,12% ho han fet per a Montserrat Girbau per a la Sindicatura Electoral, un 62,81% per a Marcel Padrós com a Defensor del Militant i un 97,48% per a Josep Maria Vallès per dirigir l'Espai Municipalista.