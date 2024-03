AMP.- Puigdemont demana unitat pel 12M tot i que no veu temps per vèncer "resistències" a la llista unitària

Afirma que la seva candidatura haurà d'anar més enllà de Junts i incorporar perfils d'altres sectors



ELNA (FRANÇA), 21 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig, Carles Puigdemont, ha apel·lat aquest dijous a recuperar la unitat de l'independentista, tot i que ha admès que el calendari electoral és precipitat i no permet el "temps necessari per vèncer les resistències" a una llista unitària.

Ho ha dit en una conferència en l'Ajuntament d'Elna (França), en la qual ha anunciat que serà el candidat de Junts i que renuncia a presentar-se a les eleccions al Parlament Europeu, davant de la plana major de la formació i un miler d'assistents.

"Quan més hem avançat ha estat justament quan més units hem anat. Soc dels quals creu que els reptes que tenim per davant només els podem encarar amb garanties d'èxit si recuperem la força de la unitat", ha afirmat.

També ha dit que hi ha persones de diferents sensibilitat que treballen des de fa temps de forma "discreta i honesta" per aconseguir la unitat: els ha expressat la seva disponibilitat per contribuir a aquest esforç.

"Aquest esforç no s'acaba el dia de les eleccions", i ha subratllat que la candidatura que vol liderar haurà d'anar més enllà de Junts i incorporar perfils i suports d'altres sectors.

DESMOBILITZACIÓ INDEPENDENTISTA

Puigdemont ha constatat que és conscient del descoratjament, la desmobilització i la pèrdua de confiança de l'independentisme, i creu que la decepció respon a la incapacitat dels partits i les organitzacions civils de "culminar aquella esperança" que va suposar l'1-O.

Ha assegurat que hi ha frustració perquè van deixar la feina "a mig fer" i perquè no s'ha sabut corregir la desunió i l'enfrontament intern que ha conduït a la fragmentació i a la desconfiança, ha dit textualment.

"Tot això, sumat a la duríssima repressió i a l'atac sistemàtic de l'Estat espanyol, que ha fet que molta gent es quedés a casa a l'espera d'un nou moment, decidint abstenir-se o votar al mal menor", ha afegit.