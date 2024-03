AMP.- Puigdemont deixarà "l'exili definitivament" per anar al Parlament si opta a la investidura

"Comença el compte enrere del meu retorn"



ELNA (FRANÇA), 21 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dijous que deixarà "l'exili definitivament" per assistir personalment al ple del Parlament si és candidat a la investidura després de les eleccions catalanes del 12M.

"Se suposa que els jutges hauran aplicat les disposicions previstes en la Llei d'Amnistia, però ja sabem que, si a un jutge espanyol li dones una llimona, et fa una crema catalana", ha ironitzat durant la seva conferència en l'Ajuntament d'Elna (França) per anunciar la seva candidatura.

"Si adopten una actitud de rebel·lia i insubmissió i es neguen a complir la llei, assistiré igualment al ple si tinc la majoria per ser investit", ha dit.

Per fer-ho possible, ha apel·lat a la mobilització en les urnes amb la finalitat d'aconseguir "una majoria política i social que, com en les millors ocasions de la Història, sigui capaç de donar la volta a les previsions i sorprendre als il·lusos enterradors".

"Avui comença el compte enrere del meu retorn i només té sentit si es posa al servei del país", ha proclamat.

El seu retorn --ha afegit-- no pot fer-se d'amagat ni ha de ser fruit d'un gest de provocació o d'una rendició: "No pot ser oportunista".

"Tampoc ha de ser un acte al servei d'un partit o d'una organització en concret per obtenir rèdits electorals", ha dit.