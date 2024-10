Puigdemont crida a deixar de "resistir" i passar a l'ofensiva per aconseguir la independència

Reivindica la DUI de 2017 i demana a Junts sortir "a jugar un bon partit"

CALELLA (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

L'expresident de la Generalitat i nou president de Junts, Carles Puigdemont, ha cridat aquest diumenge a deixar de "resistir" i passar a l'ofensiva per avançar cap a la independència.

"Deixem de resistir i passem a l'ofensiva perquè hi ha tot un país que ens està esperant", ha exclamat a la seva intervenció de clausura del congrés que Junts ha celebrat a Calella (Barcelona), on ha sortit elegit de nou president de la formació amb el 90,18% de suport.

Segons Puigdemont, és necessari enfortir-se "per reprendre el camí cap a la llibertat efectiva" i defensa que Junts és la millor eina per aconseguir aquest objectiu.

"Som l'eina per a aquest temps i ara ens toca sortir de les casernes d'hivern, on hem hagut de resistir els primers anys de la nostra existència", ha sostingut l'expresident català, després de lamentar que hagin hagut d'enfrontar, al seu judici, atacs de tot tipus, de dins i fora.

Ho ha dit després de recordar que l'any que ve es compliran 10 anys de la constitució de JxSí, una coalició electoral amb altres partits independentistes, que ha definit com a una eina històrica que va permetre que avancessin cap a la independència perquè van anar "junts i decidits".

Per ser una eina el més eficaç possible, Puigdemont ha reivindicat el congrés d'aquest cap de setmana perquè, en la seva opinió, ha servit per adaptar-se i preparar-se millor a nivell organitzatiu, estratègic i des d'un punt de vista de contingut polític, i que ho han fet combinant renovació i experiència.

No obstant això, creu que han de seguir el camí iniciat en el conclau i preparar-se i obrir-se més a la societat amb una proposta basada en els conceptes de "nació, progrés, llibertat i independència", que han conformat el lema del congrés.

"Ara ens toca sortir a jugar un bon partit", ha subratllat fent un símil futbolístic, després de reconèixer que s'ha obert una nova etapa política en la qual l'independentisme està dividit, no té majoria al Parlament i en la qual el socialisme governa en gran part de les institucions, també al capdavant del Govern.

DUI

També ha recordat que aquest diumenge es compleixen 7 anys de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) després de l'1-O de 2017, que va representar l'inici d'un camí incert i difícil però, al seu judici, també irrenunciable si es vol assegurar el futur i el benestar dels catalans.

"Res ha tornat a ser igual des de llavors, i res pot fer-se ignorant aquesta realitat, intentant amagar-la o esborrar-la de la història", ha avisat Puigdemont, que ha defensat que els pobles parlen a les urnes i ha de ser respectat, alguna cosa que considera que no van fer des de l'Estat el 2017.

AGRAÏMENT A BORRÀS

També ha tingut paraules d'agraïment cap a Laura Borràs, que en l'últim any i mig ha exercit com a presidenta de Junts, càrrec que Puigdemont ha recuperat en aquest congrés.

L'expresident català creu que Borràs és la persona idònia per posar-se al capdavant de la nova fundació de Junts: "Si fins ara hem tingut a una magnífica presidenta a primera línia, no dubto que ara tindrem a primera línia del nou espai de pensament una molt bona presidenta".