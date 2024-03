Puigdemont apel·la a la unió de l'independentisme i proposa "una conversa compartida"

Demana als independentistes autoestima i abandonar "el derrotisme"



LATOUR-BAS-ELNE (FRANÇA), 2 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder del Consell de la República (CdRep), Carles Puigdemont, ha apel·lat aquest dissabte a la unió de l'independentisme i ha instat als principals actors independentistes a reprendre "una conversa compartida".

Durant el seu discurs en l'acte de constitució de l'assemblea territorial del CdRep en Latour-Bas-Elne (França), ha dit que aquesta entitat té el deure de preparar-se "per a la unilateralitat" i ha afegit que només el Parlament té capacitat de desfer la Declaració unilateral d'independència (DUI) de 2017.

I ha defensat treballar així "mentre l'Estat espanyol no resolgui democràticament la demanda democràtica del poble català".

Puigdemont ha assegurat que el principal enemic del moviment independentista és la desunió i ha encoratjat a abandonar les "converses separades".

Per a ell, quan l'independentisme ha estat unit ha aconseguit resultats "extraordinaris" com l'1-O.

DE LA RESISTÈNCIA A LA INICIATIVA

El també eurodiputat de Junts ha destacat que en el CdRep han de preparar-se per a "les responsabilitats que hauran d'assumir el primer dia de la república".

Puigdemont ha defensat que aquesta nova etapa que inicia el CdRep ha de deixar "la lluita antirrepresiva com a prioritat" i passar de la resistència a la iniciativa.

MORAL DE VICTÒRIA

També ha demanat a l'independentisme que deixi "el negativismE i el derrotisme", perquè no és l'actitud per aconseguir la independència de Catalunya.

Ha instat a no deixar de ser exigents i crítics, i a tenir més autoestima: "No hem de viure-ho amb derrotisme, hem de viure-ho amb un orgull de vencedors perquè no ens han doblegat".

Ha afirmat que "cap guerra es guanya amb moral de derrota", sinó de victòria, tot i que l'enemic sigui colossal o poderós, ha dit textualment.

"Aquest projecte col·lectiu, si no ho fem amb moral de victòria, si no ho fem amb autoestima, no anirà enlloc", ha advertit.