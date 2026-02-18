Puig guanya 587 milions en 2025, un 6,5% més

Els ingressos arriben als 5.042 milions, un 7,8% més
La companyia de bellesa 'premium' Puig va tancar l'exercici 2025 amb un benefici net ajustat de 587 milions d'euros, un 6,5% més que l'any anterior, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.
L'empresa va registrar un "sòlid creixement" dels ingressos nets, fins als 5.042 milions, un 7,8% interanual més a perímetre i tipus de canvi constants i un 5,3% més en termes reportats.
L'Ebitda ajustat va ser de 1.045 milions, un 7,8% més que en 2024, i el marge d'Ebitda ajustat va créixer fins al 20,7%, "per sobre de les perspectives financeres per a l'exercici".
El president executiu, Marc Puig, ha celebrat "l'acompliment sòlid i de qualitat" aconseguit per l'empresa i que l'augment d'ingressos ha estat per sobre del mercat.
Ha recordat que el 2025 l'empresa va tancar el seu anterior pla estratègic quinquennal i que ha superat els objectius inicials de duplicar els ingressos en tres anys i triplicar-los en cinc.
"Mirant al futur, encara que esperem que el creixement del mercat de fragàncies continuï normalitzant-se, iniciem el nou exercici amb confiança", ha afegit, i ha dit que l'empresa està ben posicionada per mantenir un creixement saludable.
PER SEGMENTS
Fragàncies i Moda va significar el 72% de la facturació de Puig el 2025, amb 3.646 milions d'euros, un 6,4% més, i aconseguint una quota de mercat de l'11,1% a nivell global, la qual cosa "reflecteix la capacitat de Puig per defensar la seva quota de mercat en un entorn altament competitiu i promocional".
Maquillatge va aconseguir el 17% de les vendes netes de l'empresa, amb 845 milions, un 13,7% més, pel "acompliment excepcional" de Charlotte Tilbury i la, textualment, destacada bateria d'innovacions, complementada per avanços en distribució a través d'Amazon a Estats Units i l'entrada en un nou mercat, Mèxic.
Cura de la pell va facturar 551 milions, l'11% de les vendes i un 8,9% més que el 2025, pel creixement d'Uriage i la cura de la pell de Charlotte Tilbury.
PER MERCATS
Europa, Orient Mitjà i Àfrica (EMEA) va representar el 55% de les vendes de Puig en 2025, amb 2.752 milions d'euros, un 5,5% més.
Per la seva banda, Ameriques va arribar al 35% de la facturació, amb 1.760 milions, un 7,7% més, i l'empresa ha assenyalat l'impacte negatiu de l'evolució del tipus de canvi i que la hiperinflación del pes argentí va tenir un impacte de l'1,1% en el creixement.
Àsia-Pacífic va generar unes vendes de 530 milions, un 11% del total i un 21,7% més que en 2025, pel "fort impuls de Charlotte Tilbury, Niche i Derma a la regió" i el creixement de filials recentment integrades.
INDICADORS ECONÒMICS
El marge brut de l'empresa en 2025 va ser del 75,1% el 2025, pel 74,9% de 2024, "reflectint una eficiència operativa continuada i una evolució favorable del mix gràcies al creixement de Niche".
La companyia ha afegit que aquests efectes es van veure parcialment contrarestats per l'impacte dels tipus de canvi i per l'efecte net dels aranzels a Estats Units i les consegüents pujades de preus en aquest mercat per compensar-los.
El flux de caixa lliure va ser de 664 milions d'euros per l'augment de la rendibilitat i les millores al capital circulant, mentre que el deute net es va reduir en 352 milions, fins als 716 milions, 0,7x l'Ebitda ajustat a tancament de 2025.
PREVISIONS
De cara a 2026, Puig "manté la confiança" que augmentarà els seus ingressos per sobre del mercat de bellesa 'premium' i veu potencial de millora a l'alça del marge d'Ebitda ajustat a mitjà termini.
Ha afegit que "la sòlida gestió" del balanç segueix proporcionant flexibilitat estratègica i capacitat per finançar el creixement futur, amb un ràtio de Deute Net/Ebitda Ajustat que no superarà 2.0x, encara que ha dit que manté un enfocament, textualment, molt selectiu en fusions i adquisicions.
L'empresa ha explicat que manté la intenció de distribuir al voltant del 40% del benefici net en dividends, i que durant 2026 abonarà un dividend de 237 milions, equivalent a 0,42 euros per acció, amb càrrec a l'exercici 2025.