AMP.- Puente preveu que dilluns tornin a circular trens d'Alta Velocitat d'Atocha a Chamartín

S'investigarà el descarrilament: "No és normal" que un tren que va al taller "és desprengui" del que el remolca

LUGO, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, preveu que dilluns pugui restablir-se el servei ferroviari habitual d'Alta Velocitat entre les estacions d'Atocha i Chamartín, després del descarrilament d'un tren sense passatgers dissabte.

"Avui estan treballant per alliberar una de les dues vies del túnel i és possible que demà tinguem una operativa normal", ha assenyalat aquest diumenge a preguntes dels mitjans de comunicació abans de participar a Lugo en el Dia do Veciño.

Puente ha afirmat que tot sembla indicar que la retirada del tren descarrilat "es pot resoldre abans del previst" i ha destacat que s'han d'investigar les causes de l'accident perquè "per descomptat que no és gens normal".

"És veritablement greu que un tren que va remolcant-se a tallers es desprengui com sembla que es va desprendre del tren que el remolcava i acabi contra una paret d'un túnel", ha emfatitzat.

Així, ha explicat que dissabte van succeir "dues coses diferents i ambdues molt greus". En primer lloc, el descarrilament d'un tren "que anava remolcat a taller en el túnel que comunica Chamartín amb Atocha". Aquesta circumstància, ha relatat, "no va ocasionar greus problemes d'operativa perquè els trens que faltaven s'anaven a treure per Atocha".

No obstant això, "a les dues hores i escaig aproximadament de produir-se aquesta incidència, una persona va amenaçar amb llançar-se a els vies i per ordre de la força pública" es va haver de "tallar tensió de catenària de totes els vies d'Atocha durant més de dues hores", i "amb tot el que això va suposar, parar trens, tota la gent que estava en l'estació no va poder sortir", ha manifestat.

Sobre si la circulació és restablirà dilluns de manera normal, el responsable de Transports ha contestat que aquest diumenge s'està treballant "per alliberar una de les dues vies del túnel" i "és possible" que aquest dilluns hi hagi "una operativa normal".