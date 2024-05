Puente estima en 15 milions el cost del robatori de diumenge i preveu dos mesos per solucionar-ho

El Govern presentarà una denúncia i no descarta el sabotatge



BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha estimat en 15 milions d'euros el cost del robatori de coure del diumenge a Montcada Bifurcació (Barcelona) --que va provocar una avaria generalitzada en el servei de Rodalies, coincidint amb la jornada electoral-- i preveu un termini de dos mesos per restituir el funcionament habitual.

Dels 15 milions, ha dit que destinaran uns 4 milions a reposar els béns afectats i uns 5 milions a la prestació de serveis alternatius, i ha atribuït la resta al lucre cessant, en roda de premsa aquest dilluns junt amb el president de Renfe, Raül Blanco, i el president d'Adif, Ángel Contreras.

Puente ha defensat que "ni Renfe ni Adif tenen cap mena de responsabilitat" en aquest episodi, que ha emmarcat en incidències alienes als gestors, i ha qualificat a ambdues empreses de víctimes.

Ha assegurat que les incidències "baixarien moltíssim" amb el cessament d'actuacions deliberades per danyar el servei que a Catalunya ha qualificat d'anormalment altes: segons les dades que ha facilitat, és el territori de l'Estat en la qual més abunden.

Ha xifrat en més de 75.000 els usuaris afectats el diumenge i en gairebé 400.000 els que utilitzen diàriament Rodalies per desplaçar-se, dels quals ha assenyalat que un 30% han pogut sofrir afectacions per l'alteració del servei d'aquest dilluns.

NO DESCARTA SABOTATGE

El ministre ha anunciat que el Govern presentarà una denúncia el dimarts i ha lamentat que el robatori de coure va provocar "una alteració del fet democràtic més important que es pot produir en una democràcia".

Puente ha sostingut que el robatori "apunta en una adreça molt clara" perquè creu que la quantitat de cables sostreta pràcticament no té gran valor al mercat negre i ha estat en un punt de difícil accés.

"Jo no afirmo sabotatge, però no ho puc descartar", ha sostingut, i ha xifrat entre els 200 i els 500 euros --pel cap alt, ha dit-- el valor del coure robat, tenint en compte que, d'una banda, el valor del material és d'uns sis euros al quilo i que en un metro de cable pot haver-hi com a molt dos quilos i, d'altra banda, que al mercat negre el preu baixa substancialment.

Ha retret als Mossos d'Esquadra que, a la seva manera de veure, sí que hagin descartat el sabotatge sense impulsar la investigació pertinent i els ha atribuït les responsabilitats en matèria d'actes vandàlics, robatoris i seguretat sobre les persones, àmbits en els quals ha qualificat el rol d'Adif i Renfe de complementari i subordinat.

Cap a les 3.30 hores de la matinada, la subestació de Montcada Bifurcació va sofrir un curtcircuit "de gran intensitat" per un tall de cable, que després va aparèixer sobre un element metàl·lic de les instal·lacions de seguretat, amb el que, al seu torn, va provocar una sobretensió.

CAVALL DE BATALLA

El ministre ha lamentat que "les infraestructures s'han convertit en aquest país en un cavall de batalla en el qual es fa ús polític" i ha retret a responsables de la Generalitat que atribuïssin la responsabilitat de la incidència a Renfe i Adif quan --textualment-- sabien perfectament que la responsabilitat no estava en elles.

També ha acusat el PP i a Vox de dir que això "era cosa dels CDR i que, bé, poc menys que estava en l'independentisme darrere", i ha explicat que va optar per no comparèixer el diumenge per evitar contribuir en un debat que veu fora de lloc.

Davant d'aquesta situació, ha demanat reaccionar "tots a l'una" davant d'aquestes actuacions i rebutjar-les, enlloc que partits i administracions intentin treure rèdit d'ells.

Ha defensat que "en cap cas va fallar la informació", si bé ha convingut que hi ha marge de millora en la qüestió i que des del Govern treballen en això i, en aquesta línia, Blanco ha assenyalat la incorporació de 46 professionals al servei d'informació mentre dura la incidència.

TRASPÀS I FINANÇAMENT

El ministre ha desvinculat les incidències en el servei de Rodalies de la inversió que realitza el Govern en el servei: "D'infrafinançament gens, no fem una altra cosa que invertir", ha assegurat.

"Ja pot estar molt bé finançat el servei, que si aquestes actuacions es continuen repetint, continuarem tenint el mateix nombre d'incidències. No entenc la correlació", ha advertit.

També ha desvinculat la incidència del traspàs de Rodalies a la Generalitat --"això no hauria de tenir cap relació", ha dit--, i ha assegurat que el procés acaba de començar.