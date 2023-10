PSOE i ERC arriben a un acord sobre una futura llei d'amnistia i anuncien que segueixen avançant en la investidura

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

PSOE i ERC han arribat a un acord sobre una futura llei d'amnistia i avancen "decisivament" per seguir negociant un pacte d'investidura del candidat a la Presidència del Govern central, Pedro Sánchez.

Aquest acord s'ha tancat en la tarda d'aquest dimarts després d'una conversa telefònica entre el president del Govern central en funcions i candidat a la investidura, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.

En aquesta trucada, i en el marc de la negociació, Sánchez i Aragonès "han desbloquejat els últims detalls de la futura llei d'amnistia", que serà registrada pròximament al Congrés dels Diputats. "Ambdues formacions consideren satisfetes les seves expectatives i satisfets els seus principis polítics sobre aquesta norma", ha valorat el PSOE en un comunicat.

Així mateix, els dirigents polítics han delegat en els seus respectius equips negociadors "el tancament definitiu", previst per a les properes hores, "de l'eventual acord entre tots dos partits per al suport a la investidura", que haurà de ser aprovat per part dels òrgans d'ERC.

El comunicat del PSOE també ha avançat que l'acord contindrà "qüestions polítiques i econòmiques per desenvolupar durant la XV Legislatura". En finalitzar les converses, es comunicarà la data i lloc de signatura del pacte.